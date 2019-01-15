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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
15.01.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

1 kere bile takımının formasını giymedi, All-Star'da temsil edecek!

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1 kere bile takımının formasını giymedi, All-Star'da temsil edecek!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın son transferi Christopher Evans, henüz formasını giymediği takımını Tahincioğlu All-Star 2019'da temsil edecek.

Pınar Karşıyaka'nın geçen hafta İspanya'nın Gran Canaria takımından transfer ettiği Christopher Evans, dün sağlık kontrolünden geçip, ardından takımla ilk antrenmanına çıktı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, ABD'li oyuncunun adını, Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonu kapsamında gerçekleştirilecek smaç yarışmasına katılacaklar arasında gösterdi.

Evans, İstanbul'da bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek etkinliğin smaç yarışmasında yeteneklerini sergileyecek.

Evans: "Karar vermem çok zor olmadı"

Christopher Evans, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de daha önce oynamadığını ancak İzmir'in güzel bir şehir, Pınar Karşıyaka'nın da çok iyi bir takım olduğunu bildiğini söyledi.

Transferi sürecinde arkadaşlarıyla konuştuğunu kaydeden Evans, "Pınar Karşıyaka'ya gelmeye karar vermem çok zor olmadı." ifadelerini kullandı.

Evans, Tahincioğlu All-Star 2019'da smaç yarışmasına katılacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, "Böyle bir teklif gelmesinden dolayı çok memnun kaldım. İzleyicilerin beni smaç yarışmasında görmek istemeleri çok güzel. Daha önce smaç yarışmasına katılmamıştım. Elimden gelenin en iyisini yapmak için uğraşacağım. Gelir gelmez takımımı temsil edecek olmak da benim için ayrıca mutluluk verici." diye konuştu.

Evans: "Çok kaliteli bir lig"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki yüksek rekabete değinen Evans, "Ligde her ekip birbirini yenebiliyor. Hem takım hem de oyuncular anlamında çok kaliteli bir lig. İyi oyuncular var. Zorlu bir lig ama bu da çok keyif verici." şeklinde konuştu.

Pınar Karşıyaka'ya transferi nedeniyle heyecanlı olduğunu kaydeden Evans, "Taraftarlarımıza umarım istedikleri her şeyi verebilirim. Umarım iyi bir sezon geçiririz." diyerek sözlerini tamamladı. 

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  • 713(4,5h-8,5h)Gran Canaria - Fenerbahçe
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