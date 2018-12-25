1. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde “Sporun En İyileri” adayları belirlendi

P&G’nin lider erkek bakım markası Gillette iş birliğiyle gerçekleştirilen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde, bu yıl halk oylamasına sunulacak ve “Sporun En İyileri” olmak için yarışacak adayların belirlenmesi için Türkiye’nin en önemli spor adamları, spor müdürleri ve spor yazarları 25 Aralık Salı günü bir araya geldi.

Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır ve P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Büyük Jüri’nin başkanlığını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptı. Aralarında Demirören Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, TMOK Başkanı ve IOC Asbaşkanı Uğur Erdener, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve FIFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır gibi isimlerin de yer aldığı 60 kişilik jüri, belirlenen 63 ön aday arasından toplam 35 adayı halk oylamasına sunulmak üzere belirledi.

Buna göre 7 kategoride verilecek ödüllere aday olan sporcu, takım ve spor adamları Milliyet Gazetesi’nde halka duyurularak oylamaya açılacak. 65. yıl oylaması Ocak – Mart ayları arasında Milliyet Gazetesi ve www.yilinsporcusu.milliyet.com.tr üzerinden yapılabilecek.

35 bin öğrenciye destek

Milliyet 65. yılda önemli bir sosyal sorumluluk projesine dahil olacak, 35 bin öğrenciye Gillette ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin de katkılarıyla spor malzemesi desteği sağlanacak

Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır, jüri toplantısında spor dünyasının her yıl biraz daha iç içe geldiğini belirtti, "Geleneksel ödül törenimizin bu yıl 65.'sini düzenliyoruz. Üç yıldır da bir yol arkadaşı ile ilerliyoruz. Gillette'e bir kez daha buradan çok teşekkür ediyorum. Her yıl artan bir katılım var. Geçen yıl üç milyonun üzerinde oy topladık. Bu sayede 20 milyon insana dokunabiliyoruz diye düşünüyorum. Bu yıl biraz daha yeniliklerle karşınıza çıkıyoruz. Bu yıl bir sosyal sorumluluk projesine de dahil olduk. Güneydoğu Anadolu'da bazı okullarımıza spor malzemesi yardımı yapacağız. Bu sene ipad, cep telefonu gibi ödüllerden vazgeçtik. Bu tür ödüller dağıtmak yerine buradaki gücümüzü Gillette ile birleştirip, yanımıza TMOK'u da alıp bir sosyal sorumluluk projesine çevirmeye karar verdik. İhtiyacı olan okullara spor malzemesi desteği yapacağız. Buradan Uğur Erdener'e de teşekkür ediyorum. Dağıtım sırasında bazı antrenörlerimiz de spor konusunda okullara gidip bilgiler verecekler" ifadelerini kullandı.

P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da, "Milliyet ile olan iş birliğimiz gayet güçlü gidiyor. Bu sene küçük bir ekleme yaptık. O da sosyal sorumluluk adına. Üç milyona dokunan organizasyonun başka kitlelere ulaşması da gerekiyor. Gillette, Milliyet ve TMOK olarak 35 bin öğrenciye spor malzemesi desteği vermeyi hedef koyduk. Bu hedefi de yakalayacağız" dedi.

Kasapoğlu'ndan tam destek

Gençlik ve Spor Bakanı, "Madem böyle bir sosyal sorumluluk projesi var, ben de bakanlık olarak kendimizi bu sorumluluğa dahil ediyorum. Bu sorumluluğu hep birlikte büyütelim. Bu da bizim müjdemiz olsun" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önemli bir ödül töreninin jüri toplantısında bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Kasapoğlu, "Bu bir araya gelişin vesilesi olan başta Yıldırım Demirören ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Aynı ailenin mensuplarıyız. Amacımız ülkemizin yarınları, geleceğimiz. Bu anlamda biz sporun hem tabana yayılması hem de sporcularımızın ulusal ve uluslararası arenada başarılı olması adına çok çalışıyoruz. Bu organizasyonun 65. yılına girmesi büyük bir başarı. Gelenek olmak kolay bir olgu değil. Bu geleneğin bu kadar güçlü bir şekilde bugünlere taşınmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Merhum Erdoğan Demirören'in hem sporumuza hem de ekonomimize verdiği katkı hepinizi malumu. Onu rahmetle yad ediyorum. Onun adına verilecek ödülün de anlamlı olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Türk sporu adına herkese büyük görevler düştüğünü vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bu birliktelikleri daha fazla yaşamamız gerekiyor. Daha çok projeyi omuz omuza birlikte gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu ödül töreninde, çocukların ihtiyaçlarını giderme konusunda bir sosyal sorumluluk projesi de olacak. Sponsorlara da teşekkür ediyorum. Madem böyle bir sosyal sorumluluk projesi de var, ben de bakanlık olarak kendimizi bu sorumluluğa dahil ediyorum. Bu sorumluluğu hep birlikte büyütelim. Bu da bizim müjdemiz olsun. Herkese, hem ülkemiz hem de insanlık adına, sporumuz ve gençliğimiz adına çok daha sağlıklı, başarılı, huzurlu bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Demirören Özel Ödülü

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, 64 yıldır onur ve gururla yaptıkları Milliyet Yılın Sporcusu ödüllerinin bu yıl 65.'sini yapmak için bir araya geldiklerini söyledi, "Her geçen yıl büyüyen bir aileyiz" dedi.

Demirören, "Bundan dolayı da spor müdürlerime yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Burada en büyük teşekkürü de sponsorumuz Gillette'e yapmamız gerekiyor. Aslında sporu ve sporcuyu destekleyen her sponsora teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü bu desteklerle kulüplerimiz ve sporcularımız yaşıyor. 65. yıl benim için ayrıca önemli. Rahmetli babam Erdoğan Demirören adına da bir özel ödül koyacağız. Bu ödülü sporculara değil, onlara destek veren kurumsal firmalar için yapmayı düşünüyoruz. Çünkü sponsorlara çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Tankut Turnaoğlu: “Spora ve sporcuya destek vermekten mutluluk duyuyoruz.

P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise yaptığı açıklamada 65 yıldır aralıksız düzenlenen, saygınlığı ve güvenilirliğiyle Türk spor tarihinin en önemli organizasyonlarından biri olan Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri ile iş birliği içinde olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Sporun Gillette markası için hem Türkiye’de, hem de dünya çapında vazgeçilmez bir unsur olduğunu söyleyen Turnaoğlu, “Gençlerin spor ile iç içe, sağlık ve özgüven ile büyümelerini önemseyen bir marka olarak, Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri ile geçen yıl olduğu gibi bu sene de sporu ve sporcuları desteklemekten dolayı gurur duyuyoruz.