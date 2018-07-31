1 dergi 10 dünya: Fenerbahçeliler ‘Benfıca forması giy’ diyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
31.07.2018 - 22:34, Son Güncelleme:

1 dergi 10 dünya: Fenerbahçeliler ‘Benfıca forması giy’ diyor

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1 dergi 10 dünya: Fenerbahçeliler ‘Benfıca forması giy’ diyor

Trabzonspor’un eski yöneticisi Aydın, Dünya Kupası, Türk futbolu ve bordo mavili kulüp hakkında ses getirecek açıklamalar yaptı.

- DİJİTAL spor dergisi Spor Arena Plus’ın ağustos sayısı, Dergilik’te yayına girdi. 20’yi aşkın çağdaş yazarın yazılarının yer aldığı dergiye röportaj veren Trabzonspor’un eski yöneticisi Nevzat Aydın, çarpıcı açıklamalar yaptı.

2018 Dünya Kupası sırasında Rusya’dan yaptığı formalı paylaşımlarla büyük ses getiren Aydın, “Benim formasını giydiğim ülkenin tersine oynayanların sayısı bir hayli fazlaymış. Hatta Fenerbahçe kurada Benfica’yı çekince ‘Abi Benfica formasıyla bir poz verir misin?’ diye mesaj atanlar oldu!” ifadelerini kullandı.

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SPOR Arena Plus, Dergilik uygulaması ile IOS ve Android işletimli akıllı telefonlardan ve tablet bilgisayarlardan indirilerek okunabiliyor.

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KEREM AKBAŞ

İNAN ÖZDEMİR

MURAT MERİÇ

ALİ KONAVİÇ

KORAY GÜRTAŞ

MERT ELAM

FATİH GÜNDOĞDU

SERHAT OYTUN EROĞLU

ALPASLAN AKKUŞ

SERKAN OCAK

ARAS BAYRAM

SARPER GÜNSAL

ADİL DEMİRÇUBUK

KORAY DURKAL

EFKAN BUCAK

CENGİZ İZMİTLİ

FATİH SABOVİÇ

 

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