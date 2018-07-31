1 dergi 10 dünya: Fenerbahçeliler ‘Benfıca forması giy’ diyor
Trabzonspor’un eski yöneticisi Aydın, Dünya Kupası, Türk futbolu ve bordo mavili kulüp hakkında ses getirecek açıklamalar yaptı.
- DİJİTAL spor dergisi Spor Arena Plus’ın ağustos sayısı, Dergilik’te yayına girdi. 20’yi aşkın çağdaş yazarın yazılarının yer aldığı dergiye röportaj veren Trabzonspor’un eski yöneticisi Nevzat Aydın, çarpıcı açıklamalar yaptı.
2018 Dünya Kupası sırasında Rusya’dan yaptığı formalı paylaşımlarla büyük ses getiren Aydın, “Benim formasını giydiğim ülkenin tersine oynayanların sayısı bir hayli fazlaymış. Hatta Fenerbahçe kurada Benfica’yı çekince ‘Abi Benfica formasıyla bir poz verir misin?’ diye mesaj atanlar oldu!” ifadelerini kullandı.
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