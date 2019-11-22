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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
22.11.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

1 değil, 2 değil tam 13 iddaa kuponu tutturdu! 74 bin 557 lira...

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1 değil, 2 değil tam 13 iddaa kuponu tutturdu! 74 bin 557 lira...

90+3'te 5 bin 930 TL kazanan Misli.com üyesinin hayret verici hikayesinin üzerinden çok geçmeden, efsane bir olay daha yaşandı! 1 değil, 2 değil, tam 13 iddaa kuponu tutturan bir başka üye toplamda 74 bin 557 lira kazandı...

Arjantin, Japonya, Avustralya, İngiltere liglerinden karışık iddaa kuponu yapan bir Misli.com üyesi, "Bolton - MK Dons" maçında 90+3'te ev sahibi Bolton'un attığı golle 5 bin 930 TL kazanıp hayret verici bir hikayeye imza atmıştı.

Sabahın ilk ışıklarından akşam saatlerine kadar süren ve 90+3'te kazanan o kuponun detayı için aşağıdaki haberimize mutlaka göz atın...

90 3te 5 bin 930 TL kazandı
90 3'te 5 bin 930 TL kazandı!

13 İDDAA KUPONU TUTTURDU! 74 BİN 557 LİRA KAZANDI...

Milli maç arasında Misli.com'da efsane bir olay daha yaşandı!

"servetykaya1313" adlı bir üye, aynı kupondan 1 değil, 2 değil tam 13 tane yaptı ve 5 maçlık kuponda fire vermeyip toplamda 74 bin 557 lira kazandı.

İşte kupondaki maçlar...

Varan 1: Lihtenştayn - Bosna Hersek / 2.5 ÜST

Varan 2: Yunanistan - Finlandiya / MS1

Varan 3: İrlanda - Danimarka / İYX

Varan 4: İspanya - Romanya / 2.5 ÜST

Varan 5: İtalya - Ermenistan (H2) / MS1

İşte o efsane kupon...

1 değil, 2 değil tam 13 iddaa kuponu tutturdu 74 bin 557 lira...

Misli.com'da oynadılar, kazandılar! Kazanan kuponları görmek için buraya tıklayın!

1 değil, 2 değil tam 13 iddaa kuponu tutturdu 74 bin 557 lira...

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