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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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09.03.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

1,5 milyon euroya Beşiktaş'a geliyor

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1,5 milyon euroya Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş'ta sezon sonunda ayrılması beklenen Domagoj Vida'nın yerine düşünülen isim belli oldu. Beşiktaş, Vida'nın alternatifi olarak Srdjan Babic'i transfer etmek istiyor.

Sezon sonunda yüksek maliyetli isimlerden kurtulmak isteyen Beşiktaş'ın Domagoj Vida'yı satarak transfer bütçesi oluşturmak istediği konuşuluyor.

Yeni stoper Isimat-Mirin ve sezon başında gelen Enzo Roco'dan memnun olunmayan ortamda yönetimin Kızılyıldız'ın 22 yaşındaki Boşnak stoperi Srdjan Babic'in peşine düştüğü iddia edildi.

Monaco'nun yanı sıra Nice, Celtic ve Feyenoord'un da peşinde olduğu 1.95'lik dev için siyah-beyazlıların istekli takımlar arasında yer aldığı bildirildi.

Kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Babic, bugüne kadar 4 farklı takımda toplam 132 maça çıktı; 9 gol attı, 3 de asist yaptı. 24 kez sarı kart gören Sırp oyuncu 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Beşiktaş, Babic'in transferini 1,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında bitirmeyi planlıyor.

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1,5 milyon euroya Beşiktaşa geliyor

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