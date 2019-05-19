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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ceyhun KUBURLU
19.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

1.2 milyar TL'lik gece!

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1.2 milyar TL'lik gece!

Lig şampiyonluğunu kazanacak kulüp, tarihinin en yüksek gelirine kavuşacak.

Bu akşamki maçı sarı kırmızılılar kazanıp şampiyon olursa, 1 milyar TL parayı kasasına koyacak. Başakşehir peri masalını hayata geçirirse, 255 milyon TL kazanacak ve 4 büyüklerden sonra en fazla gelir elde eden kulüp olacak.

FUTBOLDA 2018-19 sezonunda son düdük için geri sayım başladı. Bu akşam Galatasaray ile M.Başakşehir arasında oynanacak maç, Spor Toto Süper Lig’in kaderini belirleyecek. Sarı kırmızılılar kazanırsa 22’nci, turuncu lacivertliler galip gelirse ligde ilk şampiyonluğunu elde edecek. Maçın berabere bitmesi durumunda ise Süper Lig’de tüm kartlar yeniden dağıtılacak ve şampiyonun kim olacağı sorusu son hafta cevabını bulacak. · Avrupa’nın en çekişmeli ligi haline gelen Spor Toto Süper Lig’de mutlu sona ulaşan takım gelirde rekor kıracak. Galatasaray’ın şampiyonluk kupasını kaldırması halinde geliri 1 milyar lirayı bulacak ve Türk futbolunda bu rakamı yakalayan ilk kulüp olacak.

· Başakşehir peri masalını hayata geçirirse 255 milyon liralık kazanç elde edecek ve 4 büyüklerden sonra en fazla gelir elde eden kulüp olacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nden 262 milyon TL kazandı

BU sezon kulüplerin kasasını asıl dolduracak ise yayın gelirleri olacak. Süper Lig’de ipi göğüsleyen takım kupa primi olarak 40 milyon liraya yakın ek gelir elde edecek. Sezon başından itibaren toplanan puanlar ve ayakbastı parası ile önemli bir rakama ulaşılacak.

1.2 milyar TLlik gece

· Galatasaray 22’nci şampiyonluğuna ulaşması durumunda kasasına yaklaşık 1 milyar lira para girecek. UEFA Şampiyonlar Ligi ve ticari gelirler (sponsorluk, reklam, isim hakkı ve ürün satış gelirleri, Spor Toto hakedişleri) Galatasaray’ın en çok kazandığı gelir kalemleri oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden sarı kırmızılılar 262 milyon TL (38.5 milyon Euro) para kazandı.

· Galatasaray, ticari gelirlerden 290 milyon lira civarında bir parayı kasasına koyacak. Bunlara 228 milyon TL’lik bilet, loca, kombine ve 220 milyon TL’lik yayın hakkı da eklenince toplam rakam 1 milyar TL’yi bulacak.

Başakşehir, Avrupa Ligi’nden 75 milyon lira gelir elde etti

MEDİPOL Başakşehir şampiyonluk kupasına ulaşması durumunda, 4 büyüklerden sonra en çok gelire ulaşan takım olacak. Kulübün en büyük gelir kalemini ise yayın hakları oluşturuyor. Turuncu lacivertliler bu sezon şampiyon olduğu takdirde kasasına 150 milyon lira para koyacak. Buna geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde kazandığı 75 milyon lira (11 milyon Euro) ile ticari ve maç günü gelirleri de eklenecek. Böylece Başakşehir’in geliri 255 milyon lira seviyesine yükselecek. Bu da kulübün tarihindeki en yüksek geliri olacak.

· Başakşehir bu gelir kalemine ulaştığı taktirde ise 4 büyüklerden sonra en çok kazanan kulüp olacak.

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