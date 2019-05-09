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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.05.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

1-1'in rövanşında Avrupa Ligi'nde finale hangisi yükselecek? iddaa'da öne çıkan...

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1-1'in rövanşında Avrupa Ligi'nde finale hangisi yükselecek? iddaa'da öne çıkan...

Chelsea ile Eintracht Frankfurt, 1-1'in rövanşında Stamford Bridge'de, Avrupa Ligi'nde finale yükselme maçında karşı karşıya gelecek. Takımlardan son haberlere ve iddaa'da öne çıkanlara göz atalım...

CHELSEA

- Callum Hudson-Odoi, Antonio Rüdiger ve N'Golo Kante sakat.

- Kante'nin yerine Ruben Loftus-Cheek'in ilk 11'de olması, ilk maçta yedek bekleyen Hazard'ın da maçın başından itibaren sahada yer alması bekleniyor.

- Almanya'dan 1-1 ile dönen Maviler, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 13 maçta yenilgi yüzü görmedi! (11G-2B)

EINTRACHT FRANKFURT

- Savunma kurgusundan Jetro Willems, Almamy Toure ve Taleb Tawatha sakat.

- Son 8 resmi maçı kaçıran Fransız forvet Sebastien Haller, takımın Londra kafilesinde yer aldı.

- Geçtiğimiz hafta sonu Leverkusen deplasmanında 6-1 kaybeden Frankfurt, dış sahada oynadığı son 8 maçta da gol atmayı başardı.

1-1in rövanşında Avrupa Liginde finale hangisi yükselecek iddaada öne çıkan...

MİSLİ.COM ÜYELERİ "CHELSEA" GALİBİYETİNE YOĞUNLAŞTI!

- Bu kritik maça Misli.com üzerinden iddaa oynayan üyelerin %34'lük kesimi "Chelsea kazanır" tarafında yoğunlaşmış durumda...

- En güvenilen ikinci tercih ise maçta en az 3 gol beklentisini karşılayan "2.5 ÜST" seçeneği... Misli.com üyelerinden bu maça bahis yapanların %20'si bu seçeneği kuponlarına eklemiş.

MİSLİ.COM YAZARI ONUR AKPINAR NE DİYOR?

Frankfurt bu yıl çok başarılı sezon geçiriyor. Almanya Bundesliga'da Şampiyonlar Ligi potasında olan takım, Avrupa'da da yarı final gördü.

İlk maça iki önemli golcülerinden yoksun çıktılar ama Chelsea ile 1-1 berabere kaldılar. Rebic ile Haller takımın hücum gücü anlamında çok önemli yere sahipler. Rebic 11'e dönüyor, Haller'in durumu belirsiz.

Chelsea hafta sonu ligde kazanarak Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi. Şimdi hedefleri tamamen kupa olacak.

Frankfurt'a gol veya goller gerekiyor. Takım en iyi bildiği düzende Chelsea karşısında zoru başarmak isteyecektir. Zevkli futbol bekliyorum. Karşılıklı goller izlememiz yüksek ihtimal. Tercihim 2.5 gol üstünden yana.

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