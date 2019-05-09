1-1'in rövanşında Avrupa Ligi'nde finale hangisi yükselecek? iddaa'da öne çıkan...
Chelsea ile Eintracht Frankfurt, 1-1'in rövanşında Stamford Bridge'de, Avrupa Ligi'nde finale yükselme maçında karşı karşıya gelecek. Takımlardan son haberlere ve iddaa'da öne çıkanlara göz atalım...
- Callum Hudson-Odoi, Antonio Rüdiger ve N'Golo Kante sakat.
- Kante'nin yerine Ruben Loftus-Cheek'in ilk 11'de olması, ilk maçta yedek bekleyen Hazard'ın da maçın başından itibaren sahada yer alması bekleniyor.
- Almanya'dan 1-1 ile dönen Maviler, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 13 maçta yenilgi yüzü görmedi! (11G-2B)
EINTRACHT FRANKFURT
- Savunma kurgusundan Jetro Willems, Almamy Toure ve Taleb Tawatha sakat.
- Son 8 resmi maçı kaçıran Fransız forvet Sebastien Haller, takımın Londra kafilesinde yer aldı.
- Geçtiğimiz hafta sonu Leverkusen deplasmanında 6-1 kaybeden Frankfurt, dış sahada oynadığı son 8 maçta da gol atmayı başardı.
MİSLİ.COM ÜYELERİ "CHELSEA" GALİBİYETİNE YOĞUNLAŞTI!
- Bu kritik maça Misli.com üzerinden iddaa oynayan üyelerin %34'lük kesimi "Chelsea kazanır" tarafında yoğunlaşmış durumda...
- En güvenilen ikinci tercih ise maçta en az 3 gol beklentisini karşılayan "2.5 ÜST" seçeneği... Misli.com üyelerinden bu maça bahis yapanların %20'si bu seçeneği kuponlarına eklemiş.
MİSLİ.COM YAZARI ONUR AKPINAR NE DİYOR?
Frankfurt bu yıl çok başarılı sezon geçiriyor. Almanya Bundesliga'da Şampiyonlar Ligi potasında olan takım, Avrupa'da da yarı final gördü.
İlk maça iki önemli golcülerinden yoksun çıktılar ama Chelsea ile 1-1 berabere kaldılar. Rebic ile Haller takımın hücum gücü anlamında çok önemli yere sahipler. Rebic 11'e dönüyor, Haller'in durumu belirsiz.
Chelsea hafta sonu ligde kazanarak Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi. Şimdi hedefleri tamamen kupa olacak.
Frankfurt'a gol veya goller gerekiyor. Takım en iyi bildiği düzende Chelsea karşısında zoru başarmak isteyecektir. Zevkli futbol bekliyorum. Karşılıklı goller izlememiz yüksek ihtimal. Tercihim 2.5 gol üstünden yana.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle