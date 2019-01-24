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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.01.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

1-0'ın rövanşında Başakşehir'e büyük şok!

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1-0'ın rövanşında Başakşehir'e büyük şok!

Süper Lig'de en yakın rakibinin 6 puan önünde lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş maçında Hatayspor'a 4-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Hatayspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. 1-0 skor avantajı ile rövanş maçına çıkan Medipol Başakşehir, rakibi karşısında tutunamadı ve 4-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

Maçtan dakikalar:

12. dakikada Tom'un kullandığı kornerde Yusuf Abdioğlu'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

18 dakikada Hatayspor ceza alanı içinde topla buluşan Milos Jocij'in uzak köşeye vuruşunda skora eşitlik geldi. 1-1

25. dakikada Tom'un ara pasında topla buluşan Mirkan Aydın'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

44. dakikada Yasin'in ortasında Gökhan kafayla topu altıpas içine indirdi. Selim'in dokunuşunda top ağlarla buluştu. 3-1

65. dakikada ev sahibinde Mirkan Aydın, attığı gol ile durumu 4-1 yaptı.

Antakya'da ilkler yaşandı

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilkler yaşandı. Bu sezon kullanılmaya başlanan futbol teknolojisi 'VAR' sistemi Hatay'da ilk defa Medipol Başakşehir mücadelesinde kullanıldı. Tarihinde ilk defa kupada Son 16 Turu'na kalan Hatayspor, ilk defa Süper Lig kulübünü evinde konuk etti.

1-0ın rövanşında Başakşehire büyük şok

Stat: Antakya Atatürk

Hatayspor: Ömer Alıcı xx, Yasin Güreler xx, Soner Örnek xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Kubilay Sönmez xx, Gökhan Karadeniz xxx, Mirkan Aydın xxx, Hamiodu Maiga xx, Yusuf Abdioğlu xx, Tom Silva xx (Selim Ilgaz dk. 43 xx), Caner Hüseyin Bağ xx

Yedekler: Süleyman Çamlıca, Mesut Çaytemel, Hamza Gür, Sadio Diallo, Özgür Kazar, Honore Gomis
Teknik Direktör: İlhan Palut


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Attamah, Adebayor, Elia, Soner Aydoğdu, Karim, Milos Jocij, Kerim Frei, Uğur Uçar, Mert Çelik, Gökhan İnler
Yedekler: Mert Günok, Junior Caiçara, Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Salim Farsak, Mustafa Kutay Pekşen, Stefano Napoleoni, Enes Karakuş

Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Yusuf Abdioğlu (dk. 12), Mirkan Aydın (dk. 25), Selim Ilgaz (dk. 44) (Hatayspor), Jocij (dk. 18) (Medipol Başakşehir)
(MBY-SK-S)

 

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