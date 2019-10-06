1.000 delegeden sadece 60'ı geldi! Eskişehirspor'da kongre ertelendi...
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un olağanüstü seçimli genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
Kentte bir otelde yapılması planlanan kongreye 1.000 delegeden sadece 60'ı katıldı.
Yeterli sayıya ulaşılamadığı için ertelenen genel kurul, 13 Ekim Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
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