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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
01.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

08:50 uçakta, 11:00 idmanda! Beşiktaş'ın çilesi...

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08:50 uçakta, 11:00 idmanda! Beşiktaş'ın çilesi...

Avrupa Ligi’nde deplasmanda Sarpsborg’u 2-0 geriden gelip 3-2 deviren Beşiktaş için Norveç’ten Türkiye’ye geliş ‘çileye’ döndü. 5.5 saatlik yolculuk sonrası Kartal, mola vermeden gözünü derbiye çevirdi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında Norveç temsilcisi Sarpsborg’u ilk 6 dakikasında 2-0 geriye düştüğü maçta Lens (2) ve Vagner Love’ın golleriyle 3-2 yenmeyi başaran Beşiktaş’ın peşini, zorluklar ve yorgunluk bir türlü bırakmadı.

Rakibini mağlup ettiği karşılaşmanın ardından dün sabah erkenden Sarpsborg kentinden Oslo’ya (1.5 saatlik kara yolculuğu) geçen Beşiktaş, 4 saatlik Oslo-İstanbul seferi sonrası 08.50’da uçakta, saat 11.00’de ise idmandaydı!

2 SAAT SONRA SAHAYA ÇIKACAKLAR

Oslo’dan İstanbul’a gelen Beşiktaş kafilesinin uçağı saat 08.50’da inmişti. Takım havalimanından direkt olarak, yarın Vodafone Park’ta Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başlamak üzere Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne geçiş yaptı. Sarpsborg’da zorlu bir rakip, olumsuz hava şartları ve kötü suni çim zeminle mücadele eden yorgun futbolcular saat 11.00’de, yani uçaktan indikten sadece 2 saat sonra antrenmandaydı. Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Sarpsborg maçında oynayan futbolcular salonda yenileme yaptı.

LENS DERBİDE SAHADA OLACAK

Avrupa Ligi’ndeki zorlu maçta forma giymeyen Beşiktaşlı utbolcular ise sahada ısınma, açma germe hareketleri ve istasyon koşuları ile başladıkları antrenmana pas ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda oyun ve kontrol pas organizasyonuyla sona erdi. Öte yandan Sarpsborg mücadelesinin yıldız ismi Jeremain Lens ve çok sayıda futbolcunun Norveç’teki suni çim zemin sebebiyle kramp ve ağrı problemi yaşadığı öğrenildi. 2. golü sonrası yerde kalan Lens’in ciddi bir sorunu olmadığı ve G.Saray maçına çıkabileceği ifade edildi.

RÜYA KABUSA DÖNDÜ

Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Norveç ekibi Sarpsborg’u deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-2’lik skorla mağlup etmesi, dün ülke basınında çok geniş yer buldu. Norveç devlet televizyonu NRK, “Rüya gibi başlangıç kâbusla sonuçlandı” başlığını attı. Verdens Gang gazetesi ise, “Gerçekten ekşi!” diye yazdı. Aftenposten gazetesi de, “Sarpsborg doğru çıktığı yolda kayboldu” ifadesini kullandı.

17 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDILAR

Öte yandan Beşiktaş, 17 yıl sonra Avrupa’da 2-0’dan geri dönerek maç kazanan ilk Türk takımı oldu. 2000-2001 sezonunda Lucescu’nun çalıştırdığı G.Saray, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid karşısında 2-0’dan gelip 3-2 kazanmıştı. Maçın ilk yarısında Helguera ve Makalele’nin gollerini önleyemeyen Aslan, ikinci devrede Ümit Davala, Hasan Şaş ve Jardel’le gülmüştü.

 

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