0-0 biten ilk maçın tekrarı! Bu sefer 2.5 ALT iddaa oranı...

Bu bir ilandır

MANCHESTER UNITED - WOLVERHAMPTON

Geçtiğimiz hafta sonu Norwich engelini 4-0 gibi sükseli bir galibiyetle geçe Manchester United'da, Marcus Rashford'un formu devam ediyor ama sakatlıklar da can sıkıcı...

Paul Pogba, Scott McTominay, Luke Shaw, Axel Tuanzebe ve Marcos Rojo kadroda olmayacak.

Inter'e transferi izin verilmediği için basına memnuniyetsizliği yansıyan Ashley Young'ın da tercih edilmesi beklenmiyor. Yoğun fikstür nedeniyle Mason Greenwood'u ilk 11'de görebiliriz.

Wolves cephesinde ise Diogo Jota ve Willy Boly tekrar maçında yer alamayacak.

"Traore, Jimenez, Neto" hücum üçlüsüyle sahaya çıkmaları şaşırtıcı olmaz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Wolves son 4 resmi maçında 90 dakikayı üstünlükle tamamlayamadı.

- Manchester United ise aynı periyotta (son 4 maç) sadece 1 kez kazanabildi.

- İki takım arasında oynanan son 5 maçta Wolves yenilgi yüzü görmedi. (2 galibiyet - 3 beraberlik)

- Old Trafford'da oynadıkları son 10 maçta ise Manchester United sahadan yenilgisiz ayrılmasını bildi.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu kupa tekrar maçını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, ev sahibi Manchester United galibiyeti.

Üyelerin %61'den fazlası 1,65'lik iddaa oranına yönelmiş durumda...

Garantiye giden Misli.com üyeleri ise "1.5 ÜST - 1,25" tercihini kuponlarına eklemiş.

MİSLİ.COM YORUMCUSU BERKUK ÜNYAY'IN TERCİHİ...

Manchester United son olarak Norwich karşısında sezonun farklı galibiyetlerinden birini aldı. Bu maç futbolcuların kendine güveni açısından iyi oldu.

İlk maç zevksiz geçti ama rövanştan gol anlamında umutluyum.

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