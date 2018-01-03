muhabirinden'in bugünkü konuğu Ahmet Ercanlar

Hurriyet.com.tr'nin Hürriyet'in 3 büyükler muhabirleriyle okurlarını Facebook sayfası üzerinde bir araya getirdiği #muhabirinden canlı yayınlarının bugünkü konuğu Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar, Ozan Tufan takımdan ayrılacak mı? Van Persie'de son dakika gelişmesi ve transfer olacak mı? sorularını yanıtlıyor.
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