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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
08.05.2018 - 23:25, Son Güncelleme:

.ekişmeli geçen maç Galatasaray'ın

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.ekişmeli geçen maç Galatasaray'ın

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 29’uncu haftasında play-off öncesi son iç saha maçına çıkan Banvit baştan sona çok çekişmeli geçen karşılaşmada Galatasaray Odeabank'a evinde 80-90 mağlup oldu.

Bu neticeyle Banvit 12’nci mağlubiyetini alırken Galatasaray Odeabank 13’üncü galibiyetine ulaştı.

Galatasaray Odeabank, Emir ve Renfroe ile sayılar üretirken; Banvit ise Caloiaro, Vidmar ve Taylor ile cevap verdi. Böylece ilk bölüm 10-10'luk eşitlikle geçilirken, akabinde karşılıklı sayıların görüldüğü ilk çeyreğin sonunu iyi oynayan sarı kırmızılılar bu bölümü 25-21 önde geçti. İkinci çeyreğe de iyi başlayan Galatasaray Odeabank, maçın 13'üncü dakikasında 33-25'lik skor avantajı yakaladı. Son 5 dakikaya girilirken Taylor ve Kulig'in skorer oyunuyla farkı azaltan Banvit, Thomas'ın basketiyle öne geçti: 36-35. 19'uncu dakikada ise Hardy ve Caloiaro'nun karşılıklı dış atış isabetleri görülürken, soyunma odasına da 44-44'lük eşitlikle girildi.

Dönüşte Banvit, Taylor'ın dış atış isabetiyle maça yeniden başlarken, konuk ekipte ise Hardy aynı şekilde cevap verdi. Karşılıklı basketlerle birlikte zevkli bir hal alan maçta 25'inci dakikayı Caloiaro'nun basketiyle 59-55 önde geçen Banvit, daha sonra Taylor'dan da katkı alınca son 26'ncı dakika sonrası 63-57'lik skor avantajını yakaldı. Farkı azaltan Galatasaray Odeabank'ın çabasına karşın Banvit kader çeyreğine 68-66 önde girdi. Final periyoduna ise her iki ekip de hızlı hücumlardan yakaladığı fırsatları değerlendirerek başladı. Ancak Banvit'in top kayıpları sonrası hücumdaki sayılarla ritim bulan Galatasaray Odeabank, 35'inci dakikayı 75-73 skor dezavantajıyla geçmesine karşın geriden geldi ve Hendrix'in basketiyle 77-75 öne geçti. Akabinde skor avantajını iyi değerlendiren sarı kırmızlılar maçı da 90-80 kazandı.

SALON: Kara Ali Acar
HAKEMLER: Özlem Yalman (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx) Serhat Büker (xx)
BANVİT: Adonis Thomas 3 (xx), Damian Kulig 9 (xxx), Angelo Caloiaro 27 (xxx), Gasper Vidmar 13 (xxx), Tony Taylor 17 (xxx), Andy Rautins 4 (xx), Erkin Şenel 6 (xx), Rıdvan Öncel 5 (xx), Can (?), Tolga (?)
GALATASARAY ODEABANK: Dwight Hardy 16 (xxx), Emir Preldzic 15 (xxx), Göksenin Köksal 13 (xxx), Alex Renfroe 22 (xxx), Richard Hendrix 9 (xx), Jordan Taylor 2 (x), Adas Juskevicius 13 (xxx), Mehmet Yağmur (x), Ege Arar (x), Caner Topaloğlu (xx)
1'İNCİ PERİYOT: 21-25
İLK YARI: 44-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-66
5 FAUL ALAN: Dk. 39.25 Andy Rautins (Banvit)

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