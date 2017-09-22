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    Spor salonunun önünde bekliyorlardı, ölümden döndüler

    Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA (DHA)
    22.09.2017 - 06:45 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 06:47

    ANKARA’da bir spor salonunun önünde çocuklarının çıkışını bekleyen 6 kadın, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kendilerine doğru yönelmesi sonrası büyük panik yaşadı. 6 kadının ölümden döndüğü olay güvenlik kamerasına yansıdı.

    Olay, 10 gün önce Keçiören İlçesi Gün Sazak Caddesi üzerinde bulunan spor salonu önünde yaşandı. Spor salonunda bulunan çocuklarının çıkışını bekleyen altı kadın dışarıda bulunan sandelyelere oturarak muhabbet etmeye başladı. Ancak bu esnada spor salonunun önünde bulunan yoldan geçen bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kadınların bulunduğu noktaya yöneldi.

    Otomobilin kendilerine doğru geldiğini fark eden altı kadın bir anda oturdukları yerden kalkarak bulundukları noktadan uzaklaştı. Otomobil ise kadınların oturduğu bölüme gelmeden durdu. Kadınların büyük korku ve panik yaşadığı olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Etiketler: Ankara , trafik kazası , Keçiören
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