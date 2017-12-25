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    Spor salonundan eve gitmek için çıktı, sır oldu

    Cihan KAYA/DALAMAN (Muğla), (DHA)
    25.12.2017 - 11:50 | Son Güncelleme:

    Muğla Dalaman'da gittiği spor salonundan evine dönmek üzere ayrılan Sedat Gök’ten (20) 3 günden bu yana haber alamayan ailesi, yetkililerden yardım istedi.

    Geçen 22 Aralık cuma akşamı babası Erdal Gök ile Dalaman ilçe merkezindeki bir spor salonuna giden Sedat Gök, bir süre burada spor yaptı. Sporu tamamlayan Gök, babasını beklemeden Altıntaş Mahallesi’ndeki evlerine dönmek üzere salondan ayrıldı.

    Eve gitiğinde oğlunun dönmediğini öğrenen Erdal Gök, telefonunun da kapalı olması üzerine merak edip, gidebileceği yerlere baktı. Ancak, onu bulamadı. Bunun üzerine baba Gök, Dalaman İlçe Emniyet müdürlüğü’ne gidip, kayıp başvurusunda bulundu.

    Polis, Gök’ün bulunması için gittiği spor salonunun bulunduğu cadde ve çevresindeki sokaklardaki Mobese ve işyerleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

    Oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek yetkililerden bulunması için yardım isteyen Baba Erdal Gök, "Oğlumu gören veya yerini bilenler lütfen en yakın polis veya jandarma karakoluna haber versin" dedi.

    Etiketler: Muğla
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