Spor mu siyasetten çıkar, yoksa siyaset mi spordan?

Birbirinden çok ayrı kavramlar olduğunu iddia ediyoruz ama tarihe baktığımızda spor ve siyasetin hep yan yana yürüdüğünü görüyoruz.

İmparatorlar, krallar spor organizasyonlarını, ya gereksiz ve tehlikeli kalabalıkların toplandığı sakıncalı etkinlikler olarak görüp kısıtlama ve yasaklama yoluna gitmişler, ya da toplumu uyutarak siyasetten ve günlük sorunlardan uzaklaştıran bir kurtarıcı olarak görüp

Gülşah Erkaya yazıyor

desteklemişlerdir.

Bugün tarihin değerli birer parçası olarak gördüğümüz arenaların yıllar boyu feodallerin, halkı saraylardan, yönetimin arızalarından ve ille de idareye müdahale isteğinden uzak tutmak için yaptırdıkları toplumsal uyuşturucular olduklarını bütün toplumsal bilimler kabul etmektedir.

Günümüz demokrasilerinde de durum pek farklı değil. Hatta spor ve siyaset tamamen iç içe geçmiş durumda. Üç beş kişinin bir araya geldiği kahvelere bile el atan siyasilerimizin, milyonları ilgilendiren spordan uzak durmaları da beklenemezdi zaten. Pek çok ülkede bağımsız federasyonların yanında ayrıca bir de SPOR BAKANLIĞI bulanması çok manidardır.

Siyasilerin ve yönetenlerin spora ilgili olmalarına itirazımız yok. Hatta siyasetin spora alet olmasını (destek anlamında) hoşgörebilirizde. Ancak sporun siyasete alet ve hatta kurban edilmesine hoş bakamayız.

Bugün çok derin incelenmesi gereken siyasetin spora genel müdahalesinden uzak durup, daha çok konuya yerel ve lokal anlamda bakmak istiyorum. Örneğin bir ayağından belediyelere ve onursal başkanlara sıkı sıkıya bağlı pek çok Anadolu kulübünün ve bireysel sporcuların durumunu anımsatmak istiyorum.

Örneğin Ankara kulüplerinden Gökçek damgalı olanları, Gökçek'in seçimi kaybetmesi durumunda nasıl bir kaosa sürüklenecekler düşünün. Seçim kaybetmiş bir başkanın spora ne kadar ilgili ve destek var kalabileceğini yaşayıp göreceğiz (Belki). Ya da yeniden kazanan Gökçek'in futbola yaptığı daha agresif ve pervasızca müdahaleleri mi göreceğiz? 2009 bu soruları cevabını verecek elbet.

Ve varlığı belediyelere endeksli başka pek çok Anadolu takımının durumu ne olacak? Geçtiğimiz dönemlerde Gaziantep'te yaşananları hatırlayalım. Celal Doğan döneminde birbirinin altyapısı gibi işleyen, üç takım, Gaziantepspor, Büyükşehir Belediye ve GASKİSPOR... Bugün bu üç takımın yöneticileri hala aynı anlayışla birbirlerine destek olduklarını söyleselerde, zaman zaman bu söylemlerin dışına çıkılmaktadır.

Belediyenin direkt desteğini kaybeden Gaziantepspor, basketbol şubesini kapatmış, futbolda ise zor yılların ardından ancak kendisine gelmeye başlamıştır.

Büyükşehirde ise belediyeyi ve iki takımı devralan Asım Güzelbey ve ekibi ilk sezon herşeyleri ile destek verdikleri Belediyespor'u 1. Lige çıkarmış, sonrasında ise hem Belediyespor hem de GASKİ'de işleri biraz rölantiye alarak, olayları akışına bırakmış, tam da bu aşamada çok ahlaki davranarak, siyaseti de takımlardan mümkün olduğu kadar uzak tutmaya çalışmışlardır.

Voleybol birinci liginde takımı olan tek ilçe, Gaziantep Şahinbey Belediyesi çok iyi götürdüğü sezonların ardından, bir takımı finanse etmenin ağırlığına dayanamayarak pes etmek durumunda kalmıştır.

Üç Gaziantep Belediyesi bireysel sporlara yönelerek bazı branşlarda ciddi başarılar kazandılar. Gaziantep bireysel sporlarda dünya ve Türkiye şampiyonları çıkardı. Dünya Gençler Satranç Şampiyonası ulusal basında yer bulmasada Türkiye'de, Gaziantep'te hem de Dünya Satranç Federasyonu Başkanını duygulandırıp, gözlerini yaşartacak bir başarıyla yapıldı.

Mevcut belediyeler döneminde Gaziantep sporunda Belediye yöneticilerinin tercihleri doğrultusunda alkışladığımız ve ayıpladığımız pek çok olay yaşandı. Bu durum Anadolu'nun pek çok kentinde böyle. Yani kent sporunu BELEDİYELER yani siyasiler yönlendiriyor.

Bazen bir şampiyon sponsor bulamadığı için yarışmalara gidemiyor. Bazen bilek güreşi gibi aklınıza gelmeyecek branşlarda dünya şampiyonları çıkıyor. E, bazende takımlar kuruluyor ya da kapatılıyor.

Sonuçta yerelden evrensele sporun hemen her branşında işin içine bir yerinden siyaset giriyor. Şimdi önümüzde yaşadığımız kentlerin sosyal, kültürel ve ekonomik yasantısı kadar, spor politikalarını da etkileyecek bir seçim var.

Tüm sporseverlere tavsiyem oylarınızı verirken herşeyin yanında adayların spor politikalarını da dikkate alın. Özellikle gençlere tavsiyem, oy hakkınız varsa adayınız gerçek anlamda spor ve sporcu dostu ve destekçisi olsun. Oy hakkınız yoksa da büyüklerinizi bu yönde etkilemeye çalışın. Çünkü ve ne yazık ki günümüzde, özellikle de Anadolu'da “ne kadar siyasi destek, o kadar spor ve başarı”...

Ne yazık ki böyle... Ne yazık ki. Bu yüzden ben tüm yerel yönetimler için aynı şeyi diliyorum. “Kim kazanırsa kazansın ama mutlaka spor ve sporcu dostu ve destekcisi olsun”... Onlarla da olmuyor, onlarsız da... Kavun tatlı ben n'apim... HEPİNİZE İYİ SENELER...

