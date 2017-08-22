 Spor merkezine kadın imzası

* Shaba geçmişten gelen bir hayal miydi yoksa “Hadi artık farklı bir şeyler yapalım” düşüncesiyle mi yola çıktınız?
- Banu Türkoğlu: Bu fikir 1.5 yıl önce doğdu. Yani uzun bir geçmişi olduğunu söyleyemem. Her zaman hayalini kurduğumuz bir iş değildi. Buna rağmen üzerinde düşünmeye başlayınca fikir çok cazip geldi.
- Şaziye İvegin Üner: Planladığımızdan daha geç hayata geçti proje... Buraya ilk girdiğimde karşılaştığım manzara ile şu anki hali arasında çok büyük fark var. Merkezi sıfırdan inşa ettik diyebiliriz.
* Diğer spor merkezlerinden farklı olarak ne sunuyorsunuz?
- Şaziye İvegin Üner: Buraya gelen arkadaşlarımızın tepkisinden iyi bir iş çıkardığımızı anlıyoruz. İçinde bulunan aletler farklı bir kere... Aile kulübü olma gibi bir ayrıcalığımız da var. Hiçbir kulüpte olmayan fizyoterapi bölümünü hayata geçirdik burada. İşe fizyoterapist eşliğinde doğru bir çalışma programı çıkarılmasıyla başlanıyor. Kime hangi spor ya da hareketin iyi geleceğine bakılıyor yani... Biz spora bilimsel olarak bakıyoruz, yaptığımız hareketlerden sonra ağrı çekmek istemiyoruz.
* Hedef güzel bir bikini vücudundan ziyade sağlıklı bir vücuda sahip olmaya mı döndü?
- Şaziye İvegin Üner: Ben bu işe sporcu gözüyle bakıyor, sağlıklı yaşamak için spor yapmak gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapınca ister istemez görünümün de değişir zaten...
EŞLERiMiZiN DESTEĞiNi HEP HiSSEDiYORUZ
* Birlikte çalışmak nasıl, keyifli mi?
- Banu Türkoğlu: Şaziye’nin eşi Murat Can Üner bizim çok eski arkadaşımız. Bazı işlerde de ortaklığımız söz konusuydu. Ama benim eşim (Hidayet Türkoğlu) ve Murat Can bu tesisi bizim ele almamızı istedi, işletmesini bize bıraktılar. İki kadının iyi iş yapacağına inandılar sanırım. Tabii ki desteklerini de her zaman hissettiriyorlar. Bir de çok şükür ikimiz de egolarımızdan sıyrılmış kişileriz. Dolayısıyla bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Geri dönüşlerden belli ki devam şubelerini açacağız, o yönde istekler var.
- Şaziye İvegin Üner: Buranın en büyük özelliklerinden biri aile kulübü olması. 4 yaşından itibaren çocuklarla tüm günü burada geçirebileceğiniz bir düzeneğimiz var.
* Öncesinde neler yapıyordunuz?
- Banu Türkoğlu: Öncesinde Şaziye Hanım ve Hidayet Bey ortaklaşa basketbol okulları açmışlardı.
* Peki bu spor merkezi ne zamandır açık?
- Banu Türkoğlu: 1.5 ay oldu. Daha çok yeni.
- Şaziye İvegin Üner: Ama ben bu sezon İzmir’de basketbol oynayacağım için ara ara gelip gideceğim. Aslına bakarsan en zor dönemde Milli Takım kampındaydım. O dönemi bensiz çok güzel atlattılar.
- Banu Türkoğlu: Boyacılar, ustalar derken kadın başıma hepsinin başındaydım (gülüyor). Benim evim buraya çok yakın. Her gün belli bir zamanımı burada geçiriyorum o yüzden...
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün