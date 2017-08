 Spor merkezine kadın imzası

* Shaba geçmişten gelen bir hayal miydi yoksa “Hadi artık farklı bir şeyler yapalım” düşüncesiyle mi yola çıktınız?

- Banu Türkoğlu: Bu fikir 1.5 yıl önce doğdu. Yani uzun bir geçmişi olduğunu söyleyemem. Her zaman hayalini kurduğumuz bir iş değildi. Buna rağmen üzerinde düşünmeye başlayınca fikir çok cazip geldi.

- Şaziye İvegin Üner: Planladığımızdan daha geç hayata geçti proje... Buraya ilk girdiğimde karşılaştığım manzara ile şu anki hali arasında çok büyük fark var. Merkezi sıfırdan inşa ettik diyebiliriz.



* Diğer spor merkezlerinden farklı olarak ne sunuyorsunuz?

- Şaziye İvegin Üner: Buraya gelen arkadaşlarımızın tepkisinden iyi bir iş çıkardığımızı anlıyoruz. İçinde bulunan aletler farklı bir kere... Aile kulübü olma gibi bir ayrıcalığımız da var. Hiçbir kulüpte olmayan fizyoterapi bölümünü hayata geçirdik burada. İşe fizyoterapist eşliğinde doğru bir çalışma programı çıkarılmasıyla başlanıyor. Kime hangi spor ya da hareketin iyi geleceğine bakılıyor yani... Biz spora bilimsel olarak bakıyoruz, yaptığımız hareketlerden sonra ağrı çekmek istemiyoruz.



* Hedef güzel bir bikini vücudundan ziyade sağlıklı bir vücuda sahip olmaya mı döndü?

- Şaziye İvegin Üner: Ben bu işe sporcu gözüyle bakıyor, sağlıklı yaşamak için spor yapmak gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapınca ister istemez görünümün de değişir zaten...





EŞLERiMiZiN DESTEĞiNi HEP HiSSEDiYORUZ

* Birlikte çalışmak nasıl, keyifli mi?

- Banu Türkoğlu: Şaziye’nin eşi Murat Can Üner bizim çok eski arkadaşımız. Bazı işlerde de ortaklığımız söz konusuydu. Ama benim eşim (Hidayet Türkoğlu) ve Murat Can bu tesisi bizim ele almamızı istedi, işletmesini bize bıraktılar. İki kadının iyi iş yapacağına inandılar sanırım. Tabii ki desteklerini de her zaman hissettiriyorlar. Bir de çok şükür ikimiz de egolarımızdan sıyrılmış kişileriz. Dolayısıyla bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Geri dönüşlerden belli ki devam şubelerini açacağız, o yönde istekler var.

- Şaziye İvegin Üner: Buranın en büyük özelliklerinden biri aile kulübü olması. 4 yaşından itibaren çocuklarla tüm günü burada geçirebileceğiniz bir düzeneğimiz var.



* Öncesinde neler yapıyordunuz?

- Banu Türkoğlu: Öncesinde Şaziye Hanım ve Hidayet Bey ortaklaşa basketbol okulları açmışlardı.



* Peki bu spor merkezi ne zamandır açık?

- Banu Türkoğlu: 1.5 ay oldu. Daha çok yeni.

- Şaziye İvegin Üner: Ama ben bu sezon İzmir’de basketbol oynayacağım için ara ara gelip gideceğim. Aslına bakarsan en zor dönemde Milli Takım kampındaydım. O dönemi bensiz çok güzel atlattılar.

- Banu Türkoğlu: Boyacılar, ustalar derken kadın başıma hepsinin başındaydım (gülüyor). Benim evim buraya çok yakın. Her gün belli bir zamanımı burada geçiriyorum o yüzden...