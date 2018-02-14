 Spor kulübü başkanı rüşvetten tutuklandı

Bir esnaftan rüşvet aldığı ileri sürülen, Mut İdman Yurdu Belediye Spor Kulübü Başkanı da olan Uzun polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan Uzun, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, düzenlendiği basın toplantısında, ortada bir yanlışlık olduğunu düşündüklerini söyledi. Yılmaz, tutuklamaya itiraz edileceğini söyledi.

BAŞKAN KAZA YAPTI

Mersin'in Mut İlçe Belediye Başkanı Nebi Yılmaz'ın içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı. Kazada, 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, D-715 Mut Karaman Karayolu Ermenek yol ayırımında meydana geldi. Erdem Özkan'ın kullandığı, Belediye Başkanı MHP'li Nebi Yılmaz'ın içinde bulunduğu 33 CCC 85 plakalı araç ile Mehmet Kurtuluş yönetimindeki 33 KED 11 plakalı pikap çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Başkan Yılmaz, eşi Nuran Yılmaz, şoför Erdem Özkan ve Habip Yalçın hafif yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.