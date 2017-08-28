Spor fuarı için geri sayım

Dünyada 1.7 trilyon dolar ve Türkiye’de 7 milyar dolarlık değere sahip olan spor endüstrisinin tüm paydaşları Spor ve Aktif Yaşam Fuarı ile TÜYAP’ta bir araya gelecek. Fuarı, yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
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