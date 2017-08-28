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Spor fuarı için geri sayım

Hürriyet Haber
28 Ağustos 2017 - 22:02Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 22:02

SPOR ve Aktif Yaşam Fuarı, 14-17 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da ikinci kez düzenlenecek. 

Dünyada 1.7 trilyon dolar ve Türkiye’de 7 milyar dolarlık değere sahip olan spor endüstrisinin tüm paydaşları Spor ve Aktif Yaşam Fuarı ile TÜYAP’ta bir araya gelecek. Fuarı, yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Etiketler: SPOR ve Aktif Yaşam Fuarı , TÜYAP , gazetehaberleri
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