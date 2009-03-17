Spor evrenseldir

Kadir Esaspehlivan yazıyor

İtalyan’ı, İngiliz’i, Alman’ı, Türk’ü, Yunan’ı, Rum’u, Ermeni’si olmaz!

Sporun Laz’ı, Çerkez’i, Efe’si, Dadaş’ı, Kürt’ü olmaz! Doğulusu, Batılısı olmaz!

Alevi’si, Sünni’si, Şafi’si olmaz!

Bu ayrımları yapanların sporda yeri olmaz.

Spor Kardeşliktir, Spor Arkadaşlıktır, Spor Dostluklar arasında bir köprüdür.

İnsanlığın var oluşundan bu güne kadar spor tarihini incelediğinizde bunu tüm açıklığıyla göreceksiniz.

Olimpiyatların var oluş sebebi nedir hiç merak ettiniz mi?

Ben söyleyeyim; Eski Roma’yı oluşturan Site yerleşkelerinin arasındaki savaşları durdurmak için yapılan yarışmalardır. Yani barış sağlamak için sporu kullanmışlar. Çünkü

Spor Barıştır.

Önümüzdeki yıllarda Erzurum da Üniversite Kış Olimpiyatları yapılacak. Hepimiz biliyoruz. Eğer orada Bir Ermeni sporcu oyunların rekor denemesini yapacaksa onun arkasında rüzgâr olup O rekoru kırdıracaksın. Ayağa kalkıp alkışlayacaksın. Kim olursa olsun.

Sporun dini yoktur.

Sporun inancı vardır.

Eğer bir atletizm yarışında Türk’ün rakibi yabancı sporcu seyirciden tempo istiyorsa,

Sporun ruhu için onu yapacaksın.

İçinde bir spor aşkın varsa yapacaksın. Bu senin seyircilik görevin.

Arada, seyirci içinde bu gibi durumlara karşı olanlar olacaktır. Çıkıntılık yaratacaktır.

Bu seyircilerimizi, oradan uzaklaştırmak çok yanlıştır. Ona öğreteceksin.

İtalyan da olsa öğreteceksin.

Hem İtalyanlar çok sıcakkanlı insanlardır. Tanışın pişman olmazsınız.

Sporculuk yaşantımda çok ülkeye gittim ve o insanlarla beraber olduğum için çok mutlu oldum. Herkese tavsiye ederim. Hele öğrencilerimle gittiğim Macaristan seyahatinde Yunanistan grubu ile o kadar güzel günler geçirdik ki anlatamam. Yediğimiz aynı, içtiğimiz aynı, ses tonumuz aynı, davranışlarımız aynı, görüntümüz aynı, oynadığımız sokak oyunları bile aynı. Atina’da geziyorum, tanıdık yüzler. Sofya’da alışveriş yapıyoruz aynı şeyler.

Onun sporcusu, bunun sporcusu diye bir şey yoktur. Onun seyircisi, bunun seyircisi maç bittimi oda biter. Bunu öğrenmek zorundayız.

Herkes kendi takımının yenmesini ister, sen nasıl istiyorsan.

Her taraftar tuttuğu takımı sonuna kadar destekler. Sen nasıl yapıyorsan.

Senin diğer taraftardan hiçbir farkın yok. O yüzden olayları normal karşılamak zorundayız.

Televizyonda gördünüz mü? Ümit Özat’ın jübile kararının alındığında, taraftarların bazılarının gözlerinden akan yaşları. Belki de bir Alman’dır O,

Ama spor aşkıyla dolu bir Alman. Böyle olmalıyız. Sporun ruhu bunu gerektirir.

Yani O, Bu, Şu olacağına İnsan olmalıyız.

Yaptığımız ibadetlerin hiç biri bize cennetin kapısını açmaz.

Cennetin kapısını, insanlık için yaptıklarımız açacaktır.

İnsanlık daha önemlidir.