Spor alanındaki girişimler Avrupa'ya açılıyor

Daha önce de 30'dan fazla girişimcilik programına vöncülük etmiş olan Sport eXperience ile bu yıl içerisinde ilk spor odaklı inovasyon ve girişimcilik konferansı olan Sportup’ı da organize etmişti. Sporlab'la gerçekleştirilen bu iş birliği Türkiye'de spor alanında yenilikçi projelerin daha kolay hayata geçmesi ve girişimlerin daha kolay yatırım alabilmesi açısıdan da önem taşıyor.



Sport eXperience’ın kurucusu Arno Hermans ise iletişim ağına Türkiye gibi önemli ve etkili bir ülkeyi dahil etmenin mutluluk verdiğini belirterek sözlerini “Başladığımız günden bu yana spor startuplarının büyümesini desteklemek ve uluslararası etkin bir ağ oluşturmak gibi bir hedefimiz var. Sporlab ile startupları ve onların hedeflerini destekleyebileceğimiz bir partner bulmuş olduk. Bizim için, teknolojiye bu kadar meraklı ve genç nüfusa sahip bir ülkeyi keşfetmemiz için harika bir fırsat” diye sürdürdü.

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