SPK'dan 2 milyar TL'lik onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Finans Finansal Kiralama'nın 2 milyar TL tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Finans Finansal Kiralama'nın 2 milyar TL, İş Faktoring'in 520 milyon TL tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu ve Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret'in 17 milyon 656 bin TL tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK ayrıca Nuh Çimento Sanayi AŞ'nin sermayesinin ve oy haklarının yüzde 100’üne sahip olduğu Nuh Enerji Elektrik Üretim AŞ'yi devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metninin kurul tarafından onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.