SPK’da Ertaş dönemi bitti

SPK’nın resmi internet sitesindeki organizasyon şemasındaki Kurul Başkanı bölümünden Ertaş’ın isminin ve fotoğrafının kaldırıldığı görüldü. Kurul Başkanı’nın Bakanlar Kurulu tarafından atandığını ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından atanan kişinin ve varsa kurul üyelerinin görevlerine başlayacak-larını ifade eden kaynaklar, bu sürecin çok fazla uzamasının beklenmediğini ifade etti. Vahdettin Ertaş, ilgili Bakanlar Kurulu kararının 31 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından SPK Başkanlığı görevini Vedat Akgiray’dan devralmıştı. Ertaş’ın kimin atanacağı ise henüz açıklanmadı.