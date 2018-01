SPK sınav sonuçları açıkladı mı?

SPK lisanslama sınav sonuçları merakla araştırılmaya devam ediyor. 9-10 Aralık tarihinde Türkiye çapında birçok ilde gerçekleştirilen sınavların ardından gözler, sonuç açıklama takvimine kilitlendi. Peki, SPK lisanslama sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, üzerinden bir ay geçmesinin ardından merak edilen sonuçlar hakkında detaylı bilgiler

SPK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sınav sonuçları SPL’nin www.spl.com.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adaylar, sınav sonuçları açıklandıktan sonra “SPL Başvuru Sistemi”ne T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav sonuçlarına ulaşabileceklerdir. Sınav sonuçları açıklandığında haberimize eklenecektir.



Sınav Sonuç Belgesi, lisans belgesi yerine geçmez. Adaylar lisans belgesi alma aşamasındaki şartları sağlamadıkça sınavlarda başarılı olsalar bile Sınav Sonuç Belgesi ile lisans gerektiren unvan ve görevlerde çalışamazlar.

SONUÇLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

Bir lisansla ilgili sınav konularından geçerli not almak için ilk kez girilen sınav tarihinden itibaren herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ilgili lisans için gerekli sınav notlarının alındığı son sınav tarihinden itibaren geriye doğru üzerinden 3 yıldan daha uzun bir süre geçmiş sınav tarihlerinde alınan notların dikkate alınabilmesi için ilgili sınav konularının yenileme eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir.



Sınav konularından herhangi birinden alınan notun 50’nin veya aritmetik ortalamanın 60’ın altında olması halinde, izleyen sınavlarda geçerli not almak amacıyla istenilen sınav konusunun tekrar seçilmesi mümkündür.



Geçerli not almak amacıyla girilen sınavlarda daha düşük not alınması halinde önceki not geçerliliğini korumaktadır. Bu uygulama, Kurulun VII-128.7 sayılı Tebliği uyarınca 24.12.2016 tarihinden itibaren yapılmış olan veya yapılacak sınavlarda uygulanmaktadır.

BAŞARI NOTU 50 OLACAK

Sınavlarda başarılı sayılmak için;



(a) Sınav konularının her birinden alınacak notun 100 üzerinden en az 50 olması,



(b) Alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması, gerekmektedir.

İptal edilen soruların olması durumunda; iptal edilen sorular dikkate alınmayacak, iptal edilmeyen sorular üzerinden her bir sorunun puan değeri yeniden hesaplanarak (küsuratlı rakamlar yuvarlanarak en yakın tama iblağ edilecektir) alınan toplam puanlar oluşturulacaktır.



Sınav başarı ortalamasında küsuratlar oluşabileceğinden, söz konusu küsuratlı rakamlar yuvarlanarak en yakın tama iblağ edilecektir.



Adaylar katıldığı oturumda, sınav başvurusu sırasında seçtiği sınav konusu/konularından sorumludurlar.

Cevap kâğıdına işaretleme yaparken adayların, başvuru sırasında seçmiş olduğu sınav konusuna/konularına ait soruların cevaplarını işaretlemesi gerekmektedir.



Adaylar, sınav başvurusu sırasında seçmiş oldukları sınav konularının oturumuna katıldıkları halde, cevap kâğıdında herhangi bir cevabı işaretlemedikleri sınav konusundan/konularından sıfır almış sayılırlar.