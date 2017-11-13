SPK, lisanslama sınavlarını elektronik ortama taşıdı

SPK'nın resmi sitesinde yer alan duyuruya göre, sermaye piyasasında faaliyette bulunan kurumlarda çalışanların almaları gereken lisanslara ilişkin sınavların elektronik ortamda yapılmasına ilişkin çalışmalar tamamlandı.

Birinci aşaması 3 Nisan'da başlatılan dijital sınav dönüşümü, yıl içinde sınav konuları bazında Elektronik Lisanslama Sınavlarına (e-LS) geçilmesi ve son olarak 10 Kasım itibarıyla "İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi" sınav konusunun da e-LS kapsamına dahil edilmesiyle tamamlanmış oldu.

Çalışmaların tamamlanması ile adaylar, sermaye piyasası lisanslama sınav konularının tamamı için Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu AŞ'nin (SPL) internet adresinden elektronik ortamda sınava girmek için başvuru yapabilecek ve aldıkları randevu ile SPL Sınav Merkezi'nde sınava girebilecek.



Daha önce kağıt ortamında yılda 2 kez yapılan sınavların, e-LS ile tüm yıla yayılması ve adayların kendilerine en uygun zamanda sınava girmeleri sağlandı. Elektronik sınavla birlikte, kağıt ortamında gerçekleştirilen lisanslama sınavlarının yılda 2 kez yapılmasına devam edilecek.