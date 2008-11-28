Spiker yorumları

Nasıl olsa maçı anlatan spiker bütün yorumları yaptı.

Herhalde soyunma odasında taktikleri de o verdi.

Belki de Skibbe’nin yerine son antrenmanını da o yaptırdı.

Bilemiyorum.





Kadir Esaspehlivan yazıyor

Sadece bu maç da değil, diğer maçlarda da aynı şeyler yaşanıyor.Çok merak ediyorum maçları anlatan spikerler Spor Yüksek okullarında okuyupveya futbol antrenörlük seminerlerine defalarca katılıp antrenör olmuşlarda ben mi bilmiyorum.Bu tuhaf yorumlar nereden geliyor. Nasıl yorumlar bunlar. Birini biranda göklere çıkartıp, aynı kişiyi bir hata yaptı diye yerin dibine sokuyorlar. Süper Ligde şampiyonluğa oynayan bir takımın antrenörünü spikerler mi eleştirir, yoksa yıllarını futbol adamış ve oynamış, şu anda da faal antrenörlük yapmakta olan antrenörler veya futbolculuktan sonra yorumculuğa başlayan Rıdvan Dilmen gibi yorumcular mı? Lütfen söyleyin bana.Antrenörlerde birer insan ve hata yapabilir. Bir maç yenildi diye insanları yerin dibine sokmak mı gerekir.Ne olur anlattığınız maçlar hakkında yorum yapmayın.Kapalı bir defans anlayışı ile karşına çıkan bir deplasman takımına nasıl bir oyun disiplininde çıkarsınız. Geriye çekilir rakip oyuncuları üstüne çekerek alan boşalttırılır. Galatasaray ne yaptı. Kapalı defansın devamlı üstüne mi gitti?Kapanan deplasman takımına karşı, forvette ofansif oynayan futbolcuların devamlı çapraz koşularla boşattıkları alanlara bekler bindirme yapıp hücumu desteklerler. Arda’yı Lincoln’ü bir sağ bir sol kanatta görmediniz mi? Dakikalar ilerledikçe gelmeyen gol, tabiî ki motivasyonu olumsuz etkiler. Hele hele kendi saha ve seyircin önündeysen şaşkınlık ve hatalar başlar, bu akşamki gol gibi.Servet’e hiçbir kimse bir şey söylemesin.Bu Servet’in hatası değil, motivasyon düşüklüğünün sonucu ve şaşkınlıktan kaynaklanan bir şansızlık.Zaten bir maçta bütün futbolcular görevini yapar, hatasız oynarsa nasıl gol olacak. Bir takım öteki takımı nasıl yenecek. Bilen varsa söylesin. Bütün maçlar golsüz sona erer. Ne sevinç yaşanır, ne de hüzün. Tabiî istemez miyiz bizim takım az hata yapsın, karşı takım çok, biz galip gelelim. Kim istemez ki. Ama olmuyor işte.Her şeye rağmen birde bütün Türkiye’ye maçı anlatan spiker böyle yorumlar yaparsa,Hüznümüz ikiye katlanacak, böylesi daha mı iyi olacak.Seyirci sahayı terk ediyormuş.Üç beş kişinin protestosunu devamlı tekrarlamanın ne anlamı var. Bir iki yenilgiyle takımı yalnız bırakacaklarsa onlar taraftar değiller. Taraftar; seninle ağlayıp, seninle gülen, seninle ruhunu taşıyandır ki Galatasaray gibi büyük bir camianın taraftarı budur zaten.Yapmayın ne olur böyle yorumlar.Eğer bir takım diğer takımları yenip uzak ara şampiyonluğa doğru giderse, inanın hiçbir maçın heyecanı kalmaz. Kimse maçlara da gitmez. Ama düşünün son üç hafta ve beş takım şampiyonluk savaşında. İnanın yürekler dayanmaz. Bir düşünün!Bu akşam bence Galatasaray kötü oynamadı. Rakip takım sahasını terk edip ofansif futbolu tercih etseydi ki bu intihar olurdu ve gollü galibiyet Galatasaray’ın olurdu.Lütfen Avrupa’da mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe’yi bu tür yorumlarla yormayın.Servet’i de yormayın.Çünkü daha çok Avrupa maçı seyredeceğiz.