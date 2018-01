Spiker Kübra Eken davasında sıcak gelişme

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya olaydan sonra felç olan müşteki Kübra Eken katılmazken, sanık Neptün Bülent Eken duruşmada hazır bulundu. Kübra Eken'in annesi Nuran Yelkenci ve babası Ömer Lütfü Yelkenci katılan sıfatı ile duruşmada yer aldı.

AVUKATLAR YENİ RAPOR İSTEDİ

Kübra Eken'in avukatı Tülay Tokinal Ergezen, müvekkilinin 4.5 yıl öncesine ait MR CD'lerini mahkemeye sundu. Bu CD'lerde beyin kanaması ile darp ilişkisinin açıkça belli olduğunu savunan Avukat Ergezen, bu CD'nin Adli Tıp Kurumu'na yollanarak yeni rapor alınmasını istedi. Sanık Neptün Bülent Eken'in avukatı müştekinin avukatının yeni rapor talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu savunarak bu talebin reddine karar verilmesi talebinde bulundu.

MAHKEME YENİ RAPOR ALINMASINA KARAR VERDİ

Müştekinin avukatlarının yeni rapor alınması yönündeki talepleri mahkeme tarafından kabul edildi. Avukatların sunduğu MR CD'lerini Adli Tıp Kurumu'na yollamaya karar veren mahkeme, müştekinin geçirdiği beyin kanamasının darba bağlı olup olmadığının tespitine yönelik rapor düzenlenmesini istedi.

KÜBRA EKEN MAHKEMEYE İKİ SAYFALIK DİLEKÇE YOLLADI

Geçirdiği beyin kanaması sonrası felç olan Kübra Eken, avukatları aracılığı ile mahkemeye dilekçe yolladı. Dilekçesinde sanık olan eşi Neptün Eken'in beyin kanamasını olaydan iki gün önce yaptığı doğum sırasında meydana geldiğine ilişkin savunmasının doğru olmadığını savunan Kübra Eken, şunları söyledi:

"Beyin kanamamın doğumda olduğu yalanını kabul etmiyorum. Henüz 30 yaşımdayken, hayatımı, hayallerimi, sağlığımı, anneliğimi ve sonunda 8 aydır kızımı kaçırıyor. Kızım 8 aydır yok. Size kızım adına yalvarıyorum, Neptün Eken'i tutuklu yargılayınız. Neptün resmen benimle alay ediyor ve kızımı kaçırarak davayı geri çekmem için bana baskı yapıyor ve beni cezalandırıyor. Kızıma da aynı şiddeti uygulamadan bu adamın hak ettiği cezayı bir an önce almasını istiyorum. 5 yıldır sabırla beklediğimiz, medyaya mal olan, ülkemin sınırları dışına taşınan, hatta belgesel filmi bile çekilen ve sonucu merakla beklenen bu önemli davamda ülkemin şiddet gören kadınlarımıza emsal olmasını talep ediyorum. 2 günlük bebeğimin önünde bana bu şiddeti uygulayan bu adamın kızıma da şiddet uygulayabilir, diye yıllardır feryat etmeme rağmen hukukun yavaş olmasından eşim faydalanıyor. Eşim beni nasıl 2 günlük lohusadayken bebeğimin önünde yok etmeye çalıştıysa, kızıma da aynı şeyi yapabilir. Hatta benim olmayan kimsenin olmasın diyerek kızımı yok edebilir. Son sözü adaletin söyleyeceği, insan hayatının bu kadar ucuz olmadığını anlayacak kadar ceza almasını talep ediyorum."

DURUŞMADAN SONRA BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Duruşmadan sonra duruşmaya gelenler basın açıklaması yapıldı. Kadın Meclisleri adına yapılan yazılı açıklamayı İstanbul Kadın Meclisleri üyesi Beyza Aksoy okudu. Kübra Eken'in eşi tarafından felç edildiğini öne süren Beyza Aksoy, "Kübra, kadına yönelik şiddetin eğitim, yaş, statü fark etmeksizin her yerde karşımıza çıktığının bir kanıtıdır. Ancak her yerde karşımıza çıkan kadına yönelik şiddete karşı her yerde mücadele eden kadınlar var. Kübra ve erkek şiddetine maruz kalan hiçbir kadın yanlız değildir" dedi. Davanın bir an önce Kübra Eken'in lehine sonuçlanmasını isteyen Aksoy, alacağı muhtemel cezada sanığa indirim uygulanmamasını istedi.

Açıklamada konuşan Kübra Eken'in annesi Nuran Yelkenci, kızına ait MR CD'lerini bugün sunduklarını hatırlatarak, "Bu CD'leri 4.5 yıldır hepimiz unuttuk. Bu MR CD'lerinin görülerek rapor verilmesini istedik Adli Tıp'tan. Hakim bunu kabul etti. İnşallah adalet yerini bulacak. İki saat önce Kübra'nın yanındaydık, son derece sağlıklıydı. Kızım son derece sağlıklı iken ben bırakıyorum o akşam evde, iki saat sonra beyin kanaması geçiriyor benim kızım" dedi.

İDDİANAMEDEN...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kübra Eken'in 20 Haziran 2013 tarihinde doğum yaptığı belirtilerek, hastaneden taburcu edildikten 2 gün sonra şiddetli baş ağrısı, gözünün ve dilinin dönmesi şikayetiyle eşi Bülent Eken tarafından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü anlatılıyor. Bu hastanede Kübra Eken'e beyin kanaması teşhisi konularak ameliyat yapıldığı kaydedilen iddianamede, Adli Tıp uzmanının, Kübra Eken'de kulak üstünde bulunan ekimozun kendiliğinden oluşamayacağı ve bir darp sonucu olabileceği, bu durumun da yaşamsal tehlikeye sebebiyet verdiği yönünde görüş bildirdiği ifade ediliyor. İddianamede, Kübra Eken'in eşi Neptün Bülent Eken'in, "Kasten yaralama" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep ediliyor.