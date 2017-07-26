Spermlerin yarısı kayıp

Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda’da yapılan 185 çalışmadan çıkan ortak sonuç, 1973-2011 yılları arasında sperm sayısının yüzde 50’den fazla azaldığı yönünde. Araştırma heyetinin başındaki epidemiyoloji uzmanı Dr. Hagai Levine BBC’ye yaptığı açıklamada, sonucun son derece kaygı verici olduğunu söyledi. Dr. Levine sperm yoğunluğunun yüzde 52, sayısının ise yüzde 59 azaldığına dikkat çekerken ‘Bu gidişat insanlığın sonunu getirebilir’ uyarısı yaptı. “Human Reproduction Update” adlı dergide yayımlanan araştırma sonuçları obezite, sigara, stres hatta çok fazla TV izlemenin sperm sayısını olumsuz etkilediğini gösteriyor.