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    SPD’nin yeni genel sekreteri mi olacak

    BERLİN
    19.10.2017 - 18:44 | Son Güncelleme:

    Bu yılın başında ikinci kez SPD Genel Sekreteri seçilen Heil, aralıktaki genel kurulda aday olmayacak. Heil’ın yerine 39 yaşındaki Lars Klingbeil’ın adı geçiyor.

    ALMANYA’da Sosyal Demokrat Parti (SPD) aralık ayında genel kurulunu topluyor. Genel başkanlık için Martin Schulz yeniden aday olacağını açıklamıştı. Bu yılın başında ikinci kez genel sekreterlik koltuğuna oturan Hubertus Heil ise yeniden aday olmuyor. Heil’ın yerine genel sekreterlik için 39 yaşındaki Lars Klingbeil’ın adı geçiyor. 

    2009 yılından beri Federal Meclis’te milletvekilliği yapan ve partisinin dijital konularında sözcülüğünü yürüten Klingbeil'ın genel sekreter olmasını Martin Schulz istiyor. Kulislere yansıyan haberlere göre Klingbeil'ın genel sekreter görevini üstlenmesini son yapılan Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerinde büyük başarı sağlayan Saksonya Başbakanı Stephan Weil da destekliyor.

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