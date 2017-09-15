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    Hürriyet >Dünya>SPD’nin oy oranı yüzde 20’ye geriledi

    SPD’nin oy oranı yüzde 20’ye geriledi

    AA
    15.09.2017 - 09:36 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 09:36

    Almanya’da genel seçime 10 gün kala yapılan kamuoyu araştırması, hükümet ortağı Sosyal Demokrat Partinin (SPD) oy oranının gerilediğini, hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ise oy oranını koruduğunu ortaya koydu.

    ALMANYA Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin Infratest dimap’ın yaptırdığı ankette, Hıristiyan Birlik partileri olarak nitelenen Başbakan Angela Merkel’in lideri olduğu Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile sadece Bavyera Eyaleti’nde seçimlere giren Hristiyan Sosyal Birlik Partinin (CSU) oy oranında geçen haftaya göre değişiklik olmadı. CDU/CSU ankette yüzde 37 ile birinci sırada yer aldı.
    SPD’nin ise geçen haftaya göre 1 puan kaybettiği oy oranı yüzde 20’ye geriledi.
    Bu, eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz liderliğindeki SPD’nin ocak ayından beri kamuoyu yoklamalarında elde ettiği en düşük oy oranı oldu.

    SPD’nin oy oranı yüzde 20’ye geriledi

    AfD’NİN OYLARI YÜKSELİYOR
    Ankette, aşırı sağcı popülist parti AfD’nin oyları ise geçen haftaya göre 1 puan yükselerek yüzde 12 ile üçüncü sırada yer aldı.
    Bu yasama döneminde Alman meclisinde yer almayan Hür Demokrat Parti 0.5 puan artarak yüzde 9,5’e çıkan oy oranıyla dördüncü, Sol Parti ise 1 puan düşerek yüzde 9’a gerileyen oy oranıyla beşinci sıraya yerleşti.
    Eşbaşkanlığını Cem Özdemir’in yaptığı Yeşiller Partisi de geçen haftaya göre 0.5 puan oy kaybederek yüzde 7.5’e geriledi.

    HANGİ ADAYA OY VERİRDİNİZ?
    Başbakanın doğrudan halk tarafından seçilmesi durumunda hangi adaya oy verirsiniz sorusuna ankete katılanların yüzde 51’i Merkel, yüzde 25’i de Schulz yanıtını verdi. Merkel geçen haftaya göre 3, Schulz da 1 puan kaybetti.

    Etiketler: ALMANYA , seçimler , SPD
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