SPD, mavi yakalıları çekmekte zorlanıyor

GUY Chazan’ın Gelsenkirchen’den yazdığı habere göre Ruhr Vadisi gibi sanayinin yoğun olduğu bölgelerde işçi sınıfından yüksek oranda oy alan SPD’nin seçmenleri ya oy kullanmayı bıraktı ya da Almanya için Alternatif (AfD) partisine yöneldi.

Chazan’ın konuştuğu bir emekli madenci, SPD’nin ‘sosyal’ yönünün eskiye kıyasla çok zayıf olduğundan şikayetçiydi.

Eylül ayında gerçekleşecek genel seçim öncesinde anketler SPD’nin oy oranını yüzde 25 civarında gösteriyor. Bu, Başbakan Angela Merkel’in liderliğindeki CDU/CSU partisinin 12 puan gerisinde.

İŞÇİLER SPD’Yİ SORUMLU TUTUYOR

Duisburg-Essen Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Karl-Rodolf Korte’ye göre SPD’nin işçi sınıfının yoğun olduğu bölgelerde yaşadığı gerilemenin arkasında “İşçilerin ekonomik koşullarının kötüleşmesinden SPD’yi sorumlu tutması yatıyor.”

Korte’ye göre 1998-2005 yılında başbakanlık yapan SPD’li Gerhard Schröder’in getirdiği piyasa yanlısı reformlar, işçi sınıfı tarafından unutulmuş değil.

SENDİKALAR DA GÜÇ KAYBEDİYOR

DIW düşünce kuruluşunun güncel bir araştırması, SPD tabanının da son dönemde bir değişim geçirdiğini gösteriyor. Araştırmaya göre eskiden partinin tabanını mavi yakalı işçiler oluştururken bugün beyaz yakalılar ve emekliler çoğunlukta. Mavi yakalılar SPD’nin seçmen kitlesinin yüzde 17’sini, AfD’nin ise yüzde 34’ünü oluşturuyor.

Son dönemde çok sayıda fabrikanın kapanması da Gelsenkirchen’deki işsizlik oranını etkiledi. Almanya’da işsizlik oranı yüzde 3.8 iken Gelsenkirchen’de bu oran yüzde 14’e çıkıyor.

Fabrikaların kapanmasıyla bölgede yalnızca SPD değil, sendikalar da güç kaybediyor.

Financial Times’a konuşan baden sendikası IGBCE’nin Gelsenkirchen başkanı Thomas Steinberg, 27 bin üyelerinin yarısının 60 yaş üzeri insanlardan oluştuğunu ve her yıl 600 bin üyelerinin öldüğünü söylüyor.