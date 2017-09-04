SPD Lideri Schulz, kendi bakanıyla ters düştü

SPD Lideri Martin Schulz, katıldığı televizyon programında, “Ben başbakan olursam, görevi devralır almaz, Türkiye'yle müzakereleri sonlandırmak için Avrupa Konseyi'ne hemen başvururum. Tüm ülkelerin onayını alır mıyız, bilmiyorum. Ama bunun için mücadele ederim” dedi. Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel (SPD) ise tam tersi görüşte. Goslar kentinde yaptığı konuşmada müzakereleri ‘büyük ölçüde saçmalık’ olarak niteleyen Gabriel, Türkiye ile müzakerelerin sona erdirilmesinden yana olmadığını söyledi.

Başbakan Merkel de televizyon düellosunda rakibi Martin Schulz'u Dışişleri Bakanı Gabriel’le tamamen farklı bir çizgide olmakla eleştirdi. Merkel, Gabriel’le Türkiye konusunda ortak bir tavır üzerinde görüştüklerini, müzakerelerin sonlandırılması konusunun bakanlığın gündeminde olmadığını kaydetti.