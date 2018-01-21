SPD koalisyon müzakerelerine 'evet' dedi

AVRUPA'NIN istikrar çapası Almanya siyasi istikrarsızlığa sürüklenmekten kılpayı kurtuldu. Kritik toplantıdan yeni bir büyük koalisyon için müzakerelere evet çıktı. Tüm Almanya ve Avrupa'da gözler Sosyal Demokrat Parti'nin Bonn'da yapılan kurultayına çevrilmişti. Hıristiyan Demokratlarla büyük koalisyon için ön görüşmelerde uzlaşan SPD, asıl müzakerelere başlayıp başlamamayı olağanüstü kurultayı toplayarak, delegelerin onayına sundu. Kurultaydan hayır çıkması halinde Almanya'da erken seçim görünüyordu. Kurultay öncesi SPD ve özellikle gençlik teşkilatı Jusos içinde büyük koalisyon karşıtları yeniden büyük bir koalisyona hayır diye yoğun kampanya yaptı.

ERKEN SEÇİM OLMASIN

SPD lideri Martin Schulz, kurultayda yaptığı bir saat süren konuşmasında delegeleri koalisyon müzakerelerine evet demeye ikna etmeye çalıştı. SPD lideri Martin schulz, 600 delegeye “Erken seçimin bizim için doğru yol olduğuna inanmıyorum” diye seslendi. Erken seçimin sağı güçlendireceğini uyaran Schulz, “Sağa karşı kale biziz” dedi. Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile ön görüşmelerde birçok seçim vaatlerini kabul ettirdiklerini savunan Martin Schulz, hükümete katılmanın bir vatandaşlık sorumluluğu olduğunu, ülkenin ve Avrupa'nın kendilerinden bu sorumluluğu beklediğini söyledi. Koalisyon ön görüşmelerinde Hıristiyan Birlik Partilerine azınlık hükümeti ve Yeşiller'le birlikte başka hükümet seçenekleri de sunduklarını anlatan SPD lideri Schulz, ancak bu önerilerinin reddedildiğini, o nedenle koalisyona girerek, sorumluluk alma zorunda kaldıklarını söyledi. Martin Schulz, eğer koalisyon kurulursa, iki yıl sonra bir bilanço çizecekleri, sonuca göre devam mı tamam mı kararı verecekleri vaadinde bulundu.

NO'DAN VAZGEÇMEDİ

Büyük koalisyona karşı isyan bayrağını çeken gençlik teşkilatı Jusos Başkanı Kevin Kühnert ise koalisyona hayır tutumundan geri adım atmadı. Büyük koalisyona hayır demenin SPD'nin sonu olmayacağını söyleyen Kevin Kühnert, “Biz istemiyoruz, ama yapmak zorundayız” tavrının partiye büyük zarar vereceği uyarısında bulundu ve yoğun alkış aldı.

Parti yönetimi büyük koalisyona kuşkuyla bakanları kazanmak için koalisyon görüşmelerinde bazı yeni düzeltmelere gidilmesi yönünde kurultaya bir önerge sundu. Önergede iki sınıflı sağlık sigortası olarak adlandırılan özel ve resmi sağlık sigortası yerine tek tip vatandaş sigortası öneriliyor. Ayrıca sığınmacıların aile birleşiminin genişletilmesi isteniyor. Hararetli tartışmalardan sonra 600 delege SPD'nin koalisyon müzakerelerine başlayıp başlamamasına karar verecek.

NEFES KESEN OYLAMA

Uzun ve hararetli tartışmaların ardından açık oylamaya geçildi. Birinci oylamada hangi oyların daha fazla olduğu anlaşılamayınca, ikinci kez oylama yapılarak, oylar tek tek sayıldı. 600 delege ve 45 SPD yönetim kurulu üyesi oylamaya katıldı. 642 kişi oy kullandı. 362 kişi büyük koalisyon müzakerelerine başlanması için evet dedi. 279 hayır oyu çıktı. Almanya erken bir seçime gitmekten kılpayı kurtuldu. SPD salı günü Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile büyük koalisyon müzakerelerine başlayacak. Müzakereler iki hafta sürecek. Ardından SPD koalisyon sözleşmesini 440 bin civarında üyesinin onayına sunacak. Üyeler sözleşmeye evet derse, büyük koalisyon hükümetinin mart ayı başında kurulması bekleniyor.