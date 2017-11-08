Spagetti öksüz kaldı

Meşhur Carluccio’s restoran zincirinin kurucusu olan şefin evde düştükten sonra öldüğü ifade edildi. Ünlü şef Jamie Oliver’ın ilk ustası da olan Carluccio’nun restoran zincirinin Türkiye’deki şubeleri son aylarda kapanmıştı.
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