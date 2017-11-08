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    Spagetti öksüz kaldı

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 23:29 | Son Güncelleme:

    ‘İtalyan gastronomisinin babası’ olarak anılan dünyaca ünlü şef Antonio Carluccio, dün 80 yaşında hayatını kaybetti.

    Meşhur Carluccio’s restoran zincirinin kurucusu olan şefin evde düştükten sonra öldüğü ifade edildi. Ünlü şef Jamie Oliver’ın ilk ustası da olan Carluccio’nun restoran zincirinin Türkiye’deki şubeleri son aylarda kapanmıştı.

    Etiketler: Antonio Carluccio , gastronomi , gazetehaberleri
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