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    SpaceX'ten o iddiaya yanıt geldi

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    09.01.2018 - 23:17 | Son Güncelleme:

    ABD hükümeti adına, "Zuma" kod adlı uyduyu Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatan SpaceX firması, roketin iyi bir performans gösterdiğini bildirdi.

    SpaceX yöneticisi Gwynne Shotwell, açıklanmayan bir devlet kuruluşu adına, Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen "Zuma" kod adlı uydunun kaybolduğu iddialarını değerlendirdi.

    Falcon 9 roketinin her şeyi doğru yaptığını ve iyi bir performans sergilediğini belirten Shotwell, bunun aksinin düşünülemeyeceğini ifade etti.

    Zuma uydusunu inşa eden Northrop Grumman şirketi ise gizli misyonlar hakkında yorum yapamayacağını duyurdu. Şirket, uydunun fırlatılmasında en uygun fiyatlı ve en az risk içeren firma olduğu SpaceX'i seçtiklerini açıklamıştı.

    Wall Street Journal, kongre kaynaklarına dayandırdığı haberinde, SpaceX'in pazar günü ABD adına ve amacı saklanan "Zuma" adlı bir casus uydu
    fırlattığını bildirmişti. Haberde, uydunun planlandığı gibi monte edildiği Falcon 9'dan ayrılmayı başaramayarak yörüngeye ulaşmadığı ve atmosfere geri düştüğünün tahmin edildiği belirtilmişti.

    Zuma, SpaceX'in ABD hükümeti için üstlendiği üçüncü gizli misyondu.

    Etiketler: açıklama
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