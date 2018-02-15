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    SpaceX, internet uydularını fırlatıyor!

    Hürriyet Haber
    15.02.2018 - 07:26 | Son Güncelleme:

    Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, geçtiğimiz günlerde Falcon Heavy'yi uzaya fırlatarak, bilim dünyasının gündemine oturmuştu. Şirket şimdi de, Falcon 9 roketi ile geniş bant internet uydusu fırlatmaya hazırlanıyor.

    İnternet maliyetini düşürmek maksadıyla SpaceX kapsamında 3 yılı aşkın süredir çalışmalar yapan Elon Musk, önümüzdeki Cumartesi günü Falcon 9 ile geniş bant internet uydusunu fırlatacak. 

    Ateşlemeyi Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki ateşleme sahasından yapacak olan SpaceX, Falcon 9 roketinin başarılı olması halinde yeniden bilim dünyasının gündemine oturacak gibi duruyor. Starlink adı altında  Microsat-2a ve Microsat-2b adındaki uyduları fırlatacak olan şirket, 2024'e kadar tüm dünyaya yüksek hızdaki interneti düşük maliyetle sunmayı hedefliyor. Projeye harcanan toplam maliyetin 10 milyar dolara ulaşması beklenirken, getireceği gelirin ise bir sonraki Mars çalışmalarına aktarılması düşünülüyor. 

    Etiketler: SpaceX , Falcon 9 , Geniş Bant İnternet Uydusu , İnternet
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