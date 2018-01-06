Space X'in yeni roketi böyle görüntülendi!

Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, 5 Ocak tarihinde gizli Zuma görevine başlayacak. Bu görevi Falcon 9 roketiyle gerçekleştirecek SpaceX, ortalığı yeniden ateşlendirdi. SpaceX, Falcon Heavy'nin drone ile çekilmiş yakından görüntüsünü resmi Instagram hesaplarından yayınladı.Statik ateşleme testlerinin devam ettiği Falcon Heavy'nin uzaya fırlatılma işlemi başarılı olursa, aktif olarak çalışan, dünyanın en güçlü roketi unvanını alacak.

Falcon Heavy isimli roketin ilk görevinin ne olacağı halen daha merak konusu. Ancak Elon Musk'ın önceden yaptığı açıklamalara göre, roket, Ocak ayı bitmeden uzaya fırlatılacak ve içinde Tesla marka Roadster otomobil yer alacak. Ayrıca otomobilin içinde de David Bowie’nin Space Oddity müziği çalacak. Son olarak Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın, hem Falcon Heavy'nin hem de içinde bulunan Tesla Roadster'ın atmosferden çıkmadan parçalanabilme ihtimali olduğunu söylediği biliniyor.