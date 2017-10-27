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    Haberler >Eğitim>Sözleşmeli öğretmenler dikkat... Sözlü sınav komisyonu değişti

    Sözleşmeli öğretmenler dikkat... Sözlü sınav komisyonu değişti

    AA
    27.10.2017 - 09:36 | Son Güncelleme:

    MEB'in sözleşmeli öğretmen istihdamıyla ilgili yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre sözlü sınav komisyonunun kimlerden oluşacağı yeniden belirlendi.

    Buna göre, yönetmelikteki 'sözlü sınav komisyonunun oluşumu'na dair madde değiştirilerek, komisyonun bakan veya görevlendireceği birim amiri tarafından bakanlık merkez ve taşra teşkilatında şube müdürü ve üstü unvanlı kadrolarda görev yapan personel arasından belirlenen bir başkan, iki asil ve ihtiyaç duyulduğunda değerlendirilmek üzere iki yedek üyeden oluşması kararlaştırıldı.

    Yedek üyelerin sınav merkezlerinde oluşturulan 'yedek üye havuzu'ndan görevlendirilmesine karar verildi. İhtiyaç duyulması halinde üyelerden birinin, bakanlıkça öğretmen adayı yetiştiren yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri arasından belirlenebileceği belirtildi.

     

    Etiketler: MEB , sözleşmeli öğretmen , Resmi Gazete
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