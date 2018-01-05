Sözleşmeli öğretmenler de aile bütünlüğü istiyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kadrolu öğretmenler için eş durumu, sağlık, güvenlik, engellilik gibi özür grubu atamaları için il içi ve iller arası tayin başvurusunu almaya başladı. Başvurular 8 Ocak’ta sona erecek. Ancak, bu haktan kadrolu öğretmenler yararlanabilirken sözleşmeli öğretmenler yararlanamıyor. Çünkü sözleşmeli öğretmenler atandıkları okulda 4 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçebiliyor, ardından 2 yıl daha aynı okulda görev yaptıktan sonra tayin isteyebiliyorlar. Başvuru süreciyle birlikte birlikte sözleşmeli öğretmenler de özür grubu kapsamında tayin hakkı istediği dile getirmeye başladı. Özellikle aile bütünlüğünü sağlayamadıklarından şikayet eden öğretmenler Twitter üzerinden sesini Milli Eğitim Bakanlığı’na duyurmaya çalışıyor. İşte sözleşmeli öğretmenlerin yorumlarından bazıları:

HemEşimizHemİşimiz @SogutluCosar

Sözleşmeli öğretmenler de depresyonda ve mutsuzluk yapıştı artık bize. Aile bütünlüğünden mahrum kalmak demek bizim için yıkım oldu. İki eş de sözleşmeli öğretmenlerinki aileden sayılıyor da eşleri gelemeyen öğretmenler neden aileden sayılmıyor? Eğitimde kalite bu halde mi artacak?

şüheda‏ @suheda15244303

Doğunun tüm eğitim yükünü sözleşmeli öğretmenlere yüklemek çok üzücü.. 40 bin ile çözüm bekleniyor bir de 950 bin kadrolu öğretmenlere yük verilsin lütfen.. Sözleşmeli öğretmenler çok şanslı Aile özrümüz yok. Sağlık sorunumuz yok. Güvenlik sorunumuz yok!!

zehra Berktaş‏ @zberktas

Bir de sözleşmeli öğretmenler yuvalarına çocuklarına kavuşacak deseniz nolur. Onların gözyaşları bizi kavuruyor, hasta iken onların yanında olamıyor, mutluluk ve üzüntülerinde yanlarında olup paylaşamıyoruz. Duyulsun artık sesimiz. Derdimize o kadar kolay çare bulabilirler ki...

ece kucukali‏ @ecekucukali

Tüm sözleşmeli öğretmenler aile birliğinin sağlanmasını ve özür grubu haklarından yararlanmayı bekliyor.

Esma ÖZDEMİR‏ @prensim2424

Sözleşmeli öğretmenlerin yuvaları yıkıldı aileler öğretmenler mutsuz böyle başarı mı sağlanır

nazansm‏ @nazanmelikoglu

Sözleşmeli öğretmenler 6 yıl çakılı, ailesinin yanına gidemiyor, hangi aile 6 yıl birbirinden ayrı dayanabilir ki? Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli...

TeacherWoman‏ @TeacherWoman16

Sayın Müsteşarım siz de bir babasınız bizi en iyi siz anlarsınız aile denilince akan sular durur biz sözleşmeli öğretmenler ise en kıymetli varlıklarımızdan evlatlarımızdan 1,5 yıldır ayrıyız isteğimiz sadece aile birliği.

Ali Sahin‏ @a_sahinn15

Sözleşmeli öğretmenler bugün de ailelerinden uzakta idi. Çok değil sadece 1.300 km. Sözleşmeli öğretmenler aile bütünlüğü bekliyor.

Mustafa Gönenç‏ @MustafaGonenc

Sözleşmeli öğretmenler birbirinden km’lerce uzakta iki ayrı evde aile olmanın yuvalarını ayakta tutmanın zorluğunu yaşıyor.

Ahu Çavuş‏ @ahubaltacavus

Sözleşmeli öğretmenler ailelerine kavuşmak istiyor.

Merve Kartal‏ @mrvkartal1

Sözleşmeli öğretmenler eş durumu hakkı bekliyor sayın Cumhurbaşkanım duyun sesimizi aile olamıyoruz, yuva kuramıyoruz.