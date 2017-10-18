Sözleşmeli öğretmene şartlı tayin

EŞE DAYALI

Mülakatla sözleşmeli olarak atanan ve 6 yıl yer değiştiremeyen öğretmenlerle ilgili düzenleme yapıldı. Bakanlık, ağustos ayında eş durumu ataması ya da sağlık özrü ataması hakları bulunmayan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili açıklama yapmış ve “Kadrolu sözleşmelinin yanına gidebilir” kısıtlamasını getirmişti. Bakanlığın kısıtlaması tartışma yaratmış ve sözleşmeli ataması yapılan 38 bin civarında öğretmeni hayal kırıklığına uğratmıştı. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, 16 Ekim’de sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu mazeretine bağlı atama, yer değiştirme işlemlerine ilişkin genelge yayınlandı. Buna göre, sözleşmeli öğretmenlere “şartlı tayin” hakkı tanındı. Her ikisi de sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlara eş durumu özrüne dayalı yer değiştirme olanağı tanınan yazıda özetle şunlar kaydedildi:



1 YIL KOŞULU

“Başvuruda bulunacak sözleşmeli öğretmenlerin alanaları itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve norm kadro durumu da dikkate alınarak bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda öğretmenlerin görev yaptıkları illerin birisinde aile birliği mazeretine bağlı olarak birleştirilmelerine yönelik çalışmalar yapılacaktır.”



31 EKİM SON

Genelgeye göre, görev yaptıkları ilde 31 Ekim 2017 tarihi itibariyle 1 yıllık çalışma süresini dolduran sözleşmeli öğretmenler tayin hakkı için 25 Ekim’e kadar il milli eğitim müdürlüklerine dilekçe verecek.



SURDA GEDİK AÇTIK

İsmail Koncuk (Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı): Eşi öğretmen olmayan binlerce insan var. Bu mantık bizim aile yapımıza, aile bütünlüğüne olan saygımıza en önemlisi de Anayasa’ya aykırı. Binlerce sözleşmelinin çığlığının duyulması açısından değerli bir adım ancak tam anlamıyla istenilen hak değil. Bizim isteğimiz sözleşmeli atamanın ortadan kaldırılması. Surda bir gedik açtık diyoruz.



DESTEKLİYORUZ ANCAK

Feray Aytekin Aydoğan (Eğitim Sen Genel Başkanı): Bakanlıkça atılan tayin hakkı adımı destekliyoruz ancak aile birliği yalnızca her ikisi de sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların mazereti olarak kabul edilemez. İkisinin de sözleşmeli olma şartı koşuluyor. Hiçbir anlamı, karşılığı yok. Sözleşmeli öğretmenlerin ihtiyacını karşılamaktan son derece uzak bir düzenleme.



