Sözleşmeli öğretmen Meclis gündeminde

Karar sonrası 20 bin atama için mülakat yapıldığını hatırlatan CHP Milletvekili Ceyhun İrgil, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, temmuz ayında ataması yapılan 20 bin öğretmene ilişkin mülakat sürecinin 24 Nisan’da başlayıp 13 Mayıs’ta sona erdiğini hatırlattı. İrgil, önergesinde özetle şu ifadelere yer verdi: “Kararın alındığı tarihten sonra komisyonların kurularak sözlü sınav yapılması hukuka aykırılık teşkil etmiyor mu? Bakanlık söz konusu mahkeme kararını uygulamayı düşünüyor mu? Mülakat komisyonlarının verdiği düşük puanlar nedeniyle atanamamış olan mağdur öğretmenlerle ilgili bakanlığın bir değerlendirmesi olacak mıdır? Sözleşmeli öğretmen atamasında da birçok adayın hakkı yendi.”