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    Sözleşmeli öğretmen branş dağılımı kontenjan listesi MEB tarafından açıklandı

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 16:25 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın istihdam edeceği sözleşmeli öğretmen branş dağılımı belli oldu. Listeler sözleşmeli öğretmen adayları için, atama kontenjan listesi başlığı adı altında erişime açıldı. Toplamda 20 bin sözleşmeli öğretmen alımının yapılacağı bu süreçte en şanslı kişiler sınıf öğretmenleri oldu. En fazla kadro sınıf öğretmenlerine ayrıldı. Bu branştan sonra en fazla alım ise 2 bin kişi ile İngilizce öğretmenliği için yapılacak. Atama umuduyla bekleyen öğretmenler ise hangi branşa kaç kontejan açıldığını merakla araştırıyor. Peki eğitimde hangi branşa kaç kadro ayrıldı? İşte 20 bin öğretmen branş dağılımı kontenjan listesi ve önemli detaylar

    Sözleşmeli öğretmen branş dağılımı, atama kontenjan listesi başlığı altında erişime açıldı. Toplam 20 bin öğretmen alımının gerçekleştirileceği süreçte, en fazla alım her zaman olduğu gibi Sınıf Öğretmeni branşına ayrıldı. Bu branştan sonraki en fazla alım kontenjanı ise 2 bin kişilik kadro ile İngilizce alanına ayrıldı. İşte, atama bekleyen öğretmen adaylarının merakla araştırdığı 20 bin öğretmen branş dağılımı kontenjan listesi

    Sözleşmeli öğretmen kontenjan listeleri, branş dağılımı bilgilerine göre belirlendi. 20 bin öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edileceği süreçte, 85 branştan alım gerçekleştirilecek. Peki, birçok alanda gerçekleştirilecek olan Sözleşmeli Öğretmen branş dağılımı içerisinde hangi bölümde kaç kadro yer alacak? İşte, 20 bin kişilik kadro branş dağılımı hakkında detaylı bilgiler

    HANGİ BRANŞTA KAÇ ÖĞRETMEN ALIMI YAPILACAK?

    TABAN PUANI- KONTENJAN SAYISI
    1 7028 Adalet 50 55
    2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 50 3
    3 2246 Almanca 50 98
    4 7092 Arapça 50 140
    5 2265 Beden Eğitimi 50 673
    6 1119 Bilişim Teknolojileri 50 453
    7 1123 Biyoloji 50 68
    8 4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 50 38
    9 1963 Büro Yönetimi 50 5
    10 1207 Coğrafya 50 116
    11 4927 Çince 50 1
    12 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50 45
    13 7109 Denizcilik / Gemi Yönetimi 50 8
    14 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 50 3
    15 1245 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 50 1.907
    16 7035 El San.Tek./El Sanatları 50 5
    17 7036 El San.Tek./Nakış 50 8
    18 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 50 41
    19 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 50 46
    20 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 50 43
    21 1371 Felsefe 50 39
    22 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 50 1.095
    23 1390 Fizik 50 132
    24 1417 Fransızca 50 3
    25 4951 Gazetecilik 50 2
    26 7110 Gemi Yapımı / Gemi İnşa 50 1
    27 7112 Gemi Yapımı / Yat İnşa 50 1
    28 7044 Gıda Teknolojisi 50 1
    29 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 50 2
    30 7102 Görsel Sanatlar 50 241
    31 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 50 5
    32 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 50 15
    33 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 50 1
    34 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 50 1
    35 7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 50 1
    36 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 50 45
    37 7113 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 50 2
    38 7114 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 50 3
    39 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 50 455
    40 1715 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 50 1.453
    41 1524 İngilizce 50 2.002
    42 7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 50 1
    43 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 50 2
    44 7091 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 50 14
    45 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 50 157
    46 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 50 6
    47 7096 Laboratuvar Hizmetleri 50 2
    48 7120 Maden Teknolojisi 50 2
    49 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 50 7
    50 2353 Matematik 50 400
    51 4972 Metal Teknolojisi 50 6
    52 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 50 7
    53 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 8
    54 4976 Muhasebe ve Finansman 50 10
    55 1822 Müzik 50 335
    56 4439 Okul Öncesi Öğrt 50 1.676
    57 7106 Özel Eğitim 50 664
    58 2368 Psikoloji 50 2
    59 2838 Radyo-Televizyon 50 1
    60 7061 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 50 1
    61 7062 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 50 2
    62 7063 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 50 1
    63 7103 Rehberlik 50 922
    64 4883 Rusça 50 1
    65 7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 50 1
    66 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 50 1
    67 2403 Sınıf Öğretmenliği 50 3.806
    68 7119 Sivil Havacılık 50 1
    69 2510 Sosyal Bilgiler 50 561
    70 7116 Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj 50 1
    71 7118 Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri 50 3
    72 2036 Tarih 50 163
    73 7101 Tasarım Teknolojileri 50 1
    74 4900 Teknoloji ve Tasarım 50 20
    75 7105 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 50 1
    76 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 50 10
    77 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 50 370
    78 2143 Türkçe 50 1.450
    79 7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 50 8
    80 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 50 5
    81 4991 Ulaştırma Hizmetleri 50 58
    82 7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) 50 2
    83 7108 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) 50 1
    84 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 35
    85 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 50 19

    Sözleşmeli öğretmen branş dağılımı kontenjan listesi MEB tarafından açıklandı
    Sözleşmeli öğretmen branş dağılımı kontenjan listesi MEB tarafından açıklandı

    Etiketler: öğretmen alımı , öğretmen branş dağılımı , öğretmen alımı branşları , son dakika
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