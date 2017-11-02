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    Sözleşmeli Er Sercan Kara, İzmir'e tayini çıkmasına rağmen arkadaşlarını bırakmadı, bugün şehit oldu

    İHA - AA
    02.11.2017 - 13:03 | Son Güncelleme:

    Hakkari'nin Şemdinli kırsalında, ülkeye sızmak isteyen teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Ispartalı Piyade Sözleşmeli Er Sercan Kara'nın babaevine ateş düştü. Şehidin acı haberi Gelendost ilçesindeki ailesine ulaştı.

    Edinilen bilgiye göre, ülkeye sızmaya çalıştıkları belirlenen bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında bugün sabaha karşı çatışma çıktı. Çatışmada 6 asker, 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Şehit olan 8 güvenlik görevlisinden birinin Isparta Gelendost nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Piyade Er Sercan Kara olduğu öğrenildi.

    Kara'nın şehadet haberini alan babası Menderes Kara, Jandarma Karakoluna gitti. Ispartalı Şehit Sercan Kara'nın bekar olduğu ve balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Menderes ve Dilek Kara çiftinin 4 oğlundan ortancası olduğu öğrenildi.

    Foça'ya tayini çıkmıştı

    Yaklaşık 4 yıldan bu yana Hakkari bölgesinde görev yaptığı öğrenilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sercan Kara'nın, bir süre önce izne ayrılarak Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ne geldiği ve burada görüştüğü arkadaşlarına İzmir Foça'ya tayinin çıktığını söylediği belirtildi.

    Tayini çıkmasına rağmen arkadaşlarına Kuzey Irak'a gitme durumu olduğunu söyleyen şehit Sercan Kara'nın, yeniden geçici görevle Hakkari'ye gittiği öğrenildi.
    Şehit Kara'nın, ağabeyi ile babasının balıkçılık yaptığı öğrenildi. Şehit Sercan Kara'nın evine Türk bayrağı asıldı.

    Şehit Kara'nın 4 yıldır görev yaptığı, kardeşi Adil Kara'nın da uzman er olmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

    Sözleşmeli Er Sercan Kara, İzmire tayini çıkmasına rağmen arkadaşlarını bırakmadı, bugün şehit oldu

    Sözleşmeli Er Sercan Kara, İzmire tayini çıkmasına rağmen arkadaşlarını bırakmadı, bugün şehit oldu

    Sözleşmeli Er Sercan Kara, İzmire tayini çıkmasına rağmen arkadaşlarını bırakmadı, bugün şehit oldu

    Etiketler: Şemdinli
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