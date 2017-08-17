Sözleri ABD'yi karıştırdı

AMERİKAN kamuoyu, Virginia eyaletine bağlı Charlottesville şehrinde geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen protestolar sırasında aşırı sağcı bir eylemcinin solcu aktivistlerin arasına aracıyla dalarak 1 kişinin ölümüne 19 kişinin yaralanmasına neden olan eylemiyle ilgili Başkan Donald Trump’ın tepkilerini tartışıyor.



Değerlendirmelerindeki tutum değişikliği nedeniyle neredeyse tüm kesimler tarafından eleştirilen Trump, olayın yaşandığı gün ırkçı grupları adlarını anarak kınamaktan kaçınmıştı. Beyaz Saray’ın ikna ettiği konuşulan Trump, iki gün sonra net bir açıklamayla aralarında Ku Klux Klan, beyaz üstünlükçüler ve neo-Nazilerin de bulunduğu aşırı sağcı grupları isim vererek lanetlemişti.



BAŞKAN'IN DA KÖLESİ VARDI

Önceki gün New York’taki Trump Towers’ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD lideri, son açıklamasının aksine bir çıkış yaparak, solcu aktivistleri de kabahatli bulduğunu söyledi: “Her iki taraf da suçlu. Bir grup kötüyken diğer grup da şiddet dolu.”



Başkan Trump, Amerikan İç Savaşı’nda köleliğin devamını savunan General Robert Edward Lee’nin heykelinin kaldırılmasına karşı çıkan insanların hepsinin ırkçı olmadığını ifade etti. Trump, “George Washington’ın (ABD’nin kurucusu) da kölesi vardı. Şimdi onun heykellerini de yıkacak mıyız? Thomas Jefferson (ABD’nin kurucularından) da önde gelen köle sahiplerinden biriydi. Onun da mı heykelini yıkacağız” dedi.



BUSH’LAR TOPYEKÛN KARŞI

Trump açıklamalarıyla rakip Demokratlar’dan yoğun tepki alırken, Cumhuriyetçileri de ikiye böldü. Bir grup Cumhuriyetçi, Trump hakkında kınama isterken, diğer bir grupsa bu talebe karşı çıktı. Cumhuriyetçi Arizona Senatörü John McCain, “ABD Başkanı’nın iddia ettiği gibi, ırkçılar ile nefrete ve bağnazlığa karşı duran Amerikalılar arasında hiçbir ahlaki eşitlik yoktur” dedi.



Bush Ailesi de üstü kapalı olarak Trump’ı eleştiren bir açıklama yayınladı. ABD’nin eski başkanları baba-oğul George Bush değerlendirmelerinde, “Amerika ırkçı bağnazlığı, anti-semitizmi ve nefreti her zaman tüm şekilleriyle reddetmiştir” ifadesine yer verdiler. Başkanlık yarışında Trump’ın rakibi olan Cumhuriyetçi Jeb Bush da “Başkan’ı ülkemizi birleştirmesi konusunda uyarıyorum” şeklinde konuştu. Öte yandan ırkçı Klu Klux Klan’ın eski lideri David Duke, Başkan Trump’a ‘dürüstlük ve cesareti’ için teşekkür etti.



İŞADAMLARI İSTİFA EDİNCE...

Amerikan medyası, Trump’ın açıklamalarını “başkanlık tarihinde en çok hatırlanacak basın toplantısı” olarak niteledi. CNN’in kıdemli yorumcusu David Axelrod, Başkan’ı, “kontrolden çıkmış, fren tutmayan bir kamyona” benzetti.



Öte yandan Trump, olaylara ilişkin yorumları nedeniyle üst düzey işadamlarının ayrıldığı iki danışma kurulunu rafa kaldırma kararı aldı. Trump Twitter’dan, “Sanayi Konseyi ile Strateji ve Politika Forumu’ndaki iş adamlarına baskı yapmak yerine, ikisine de son veriyorum. Hepinize teşekkürler” yazdı.