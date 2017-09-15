Sözde sıkıyönetim listesindeki 31 hakimden 13'üne tahliye

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlanmasının ardından savcının mütalaasını alan mahkeme, ara kararını açıkladı.

Buna göre, "sanıkların tutuklu bulundukları süre" ve "delillerin büyük ölçüde toplanmış olması" gerekçesiyle, sanıklar Feyyaz Erkam Saraç, Selma Uyar, Muhammed Tekinşen, Sezer Çitli, Regaip Cıba, Ramazan Avcı, Yakup Öz, Numan Biber, Turgay Tonga, Muhammet Vuran, Emrah Gül, Tuncay Zengin ve Orhan Çelik adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Duruşma 30 Kasım'a ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede sanıklar hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü faaliyeti kapsamında zincirleme resmi belgede sahtecilik" ve "zincirleme nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 45 yıl 7'şer aya kadar hapis cezası isteniyor.

Milli Savunma Bakanlığının "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, FETÖ mensubu darbecilerin hazırladığı "Sıkıyönetim Gizli Mesaj Formları" ve "Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme Listesi" kapsamında yer alan şüpheliler ile darbe girişiminde bulunan askeri kanat arasındaki fikir ve eylem birliğinin ortaya çıkartılması, ayrıca FETÖ'nün, örgüt mensuplarını askeri yargıya yerleştirmek amacıyla 2009'daki askeri yargı hakim alımları ve mesleğe kabullerinde usulsüzlük yapıldığına dair iddiaların araştırılması amacıyla soruşturma yürütüldüğü belirtiliyor.