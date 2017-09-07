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    ‘Sözde Adalet Kurultayı’na sert yanıt: ‘Sözde Danıştay Başkanı’

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    07.09.2017 - 21:31 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 21:31

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün partisi ile ilgili eleştirilerini sürdürmesine sert tepki göstererek, “Bir Danıştay Başkanı, ‘Sözde Adalet Kurultayı’ diyorsa, o sözde Danıştay Başkanı’dır. Bize laf yetiştirmekle uğraşacağına yargının içine düştüğü güvensiz duruma çözüm arasın” dedi.

    Tezcan, Hürriyet’e özetle şunları söyledi:

    “Türkiye’de adaletin içine düştüğü acziyeti görmek istiyorsanız, Zerrin Güngör’ün konuşmasını dinleyin. Tam da nasıl, ‘yargı iktidarın elinde olur’un en tipik örneği Zerrin Güngör’ün konuşması. Bir yüksek mahkeme başkanının, ‘adalet’ sözünden bu kadar rahatsız olması anlaşılır değil. Bir Danıştay Başkanı, ‘sözde Adalet Kurultayı’ diyorsa, o sözde Danıştay Başkanı’dır. Bize laf yetiştirmekle uğraşacağına yargının içine düştüğü güvensiz duruma çözüm arasın. Vatandaşın yüzde 80’i yargıya güvenmiyor. Yargıya güven, yargıçların yargıç gibi hareket etme cesareti ve kararlılığı ile gerçekleşir. İktidarlar her zaman ‘majestelerinin yargısını’ oluşturmak ister, ona karşı en güçlü direnişin yargıdan gelmesi gerekir. Görüyoruz ki sözde Danıştay Başkanı yargı bağımsızlığını adaletten ve muhalefetten bağımsızlık, iktidara tam bağımlılık olarak anlamış. Çıkarsın cübbesini siyaset meydanına insin.” 

    ‘Sözde Adalet Kurultayı’na sert yanıt: ‘Sözde Danıştay Başkanı’

    NE DEMİŞTİ?

    DANIŞTAY Başkanı Zerrin Güngör, Adli Yıl resepsiyonunda yaptığı açıklamada, “Biz hâkimler olarak çok az konuşuyoruz. Ama bazen zorunlu durumlarda da yargının genel algısı ve itibarını koruma adına konuşmamız gerekiyor. Şimdi ‘sözde Adalet Yürüyüşü’, ‘sözde Adalet Kurultayı’... Kim için adalet, neyin adaletini arıyorsunuz? Yargıyı da töhmet altında bırakıyorsunuz. Biz adalet terazisini çok hassas tutuyoruz. Siz bu söylem ve davranışlarla yargıya güveni zedelerseniz, bundan bütün toplum zarar görür” demişti.

    Etiketler: gazetehaberleri , danıştay , Zerrin Güngör
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