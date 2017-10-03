Sözcü Gazetesine terör iddianamesi

Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren’in hazırladığı 73 sayfalık iddianamede FETÖ’nün medya yapılanması hakkındaki rapora yer verildi. Bir numaralı şüpheli Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay “silahlı terör örgütü yönetme” ve “örgüt propagandası” yapmak, muhabir Gökmen Ulu, İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun ve Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli ise “Silahlı Terör Örgütü İçindeki Hiyerarşik Yapıya Dahil Olmamakla Birlikte Örgüte Yardım Etmekle” suçlandı. Akbay hakkında 16 yıldan 30 yıla kadar, Ulu, Olgun ve Yücekaleli hakkında ise 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



'FETÖ'NÜN AMACI DOĞRULTUSUNDA'

İddianamede gazetenin 17-25 Aralık soruşturmaları, MİT TIR’ları olayı, MİT müsteşarının ifadeye çağrılması olaylarında FETÖ’nün amacı doğrultusunda hareket ettiği iddia edildi. İddianamede Sözcü gazetesinin haber görsellerine ve 17-25 Aralık 2013 döneminde gazetenin sosyal medya hesaplarının görüntülerine de yer verildi. FETÖ’cülerin sosyal medyadan yapılan paylaşımlarını sıklıkla haberleştirilip tweetlerini Sözcü Gazetesi Twitter hesabından retweet edildiği de ifade edildi.



BULMACA DELİL OLDU

Sözcü gazetesinin 1 Ocak 2016 tarihindeki manşetinde yer alan bulmaca da iddianamede delil olarak yer aldı. “2016 FALINIZ” başlıklı bulmacanın kelime anahtarları kısmında geçen “TAYYİPİC, ÖLRECEP, YERDOĞAN, YEZIT” ifadeleriyle, muhabir Ulu’nun tutuklanmasına neden olan “Sözcü Erdoğan’ı buldu” haberi de iddianamede yer aldı. Savcı bu haberle ilgili “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te bulunduğu yerin ayrıntılı konumunun tam olarak haber yapıldığı, ayrıntılı olarak fotoğraflarının paylaşıldığı, Cumhurbaşkanımızın o ana kadar bulunduğu yerin ayrıntılı mevkii ve konumunun kamuoyunca bilinmediği, bu haberle birlikte kamuoyunca öğrenildiği” değerlendirmesi yaptı.



İddianamede, gazetenin yazarlarından Necati Doğru ve Emin Çölaşan’ın bazı yazıları delil olarak gösterilirken Cem Küçük, Ersoy Dede, Fehmi Koru ve Hüseyin Gülerce tanık olarak yer aldı.



ALEYHE TESPİT YAPILAMADI

İddianamede Burak Akbay’ın hesap hareketlerine de yer verildi. MASAK raporlarını inceleyen bilirkişi, para hareketleriyle ilgili, “Akbay’ın hesap hareketlerinde yüklü para yatırma, havale gönderme, bakiyenin, gazetecilik faaliyeti, Sözcü Gazetesini çıkaran ticari şirket geliri kapsamında olup olmadığı hususunda belgeleri itibariyle aleyhe bir tespit yapılamadığı” belirtildi. İfadesi alınmadığı için başka gelirlerinin sorgulanamadığı vurgulandı.



