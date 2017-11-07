SÃ¶zcÃ¼ Gazetesi davasÄ± Ã¶ncesi sessiz protesto

SÃ¶zcÃ¼ Gazetesi Ä°zmir Muhabiri GÃ¶kmen Uluâ€™nun serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in CHPâ€™li Milletvekilleri BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ, Mustafa Balbay ve Ãœnal DemirtaÅŸ ile TÃ¼rkiye Gazeteciler SendikasÄ± (TGS) Genel BaÅŸkanÄ± GÃ¶khan Durgun ile Ä°zmir Gazeteciler Cemiyeti BaÅŸkanÄ± Misket Dikmen ve gazete okurlarÄ± duruÅŸma Ã¶ncesi Ã‡aÄŸlayanâ€™daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ± Ã¶nÃ¼ndeki meydanda toplandÄ±. GÃ¶kmen Uluâ€™nun babasÄ± Mehmet Ulu ile aÄŸabeyi Oben Uluâ€™nun da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sessiz protesto Ã¼Ã§ dakika sÃ¼rdÃ¼. "Demokrasi ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k mÃ¼cadelemiz ulu bir Ã§Ä±nardÄ±r, gazetecilere Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k" diye pankart aÃ§an grup, sessiz protestonun ardÄ±ndan duruÅŸmalarÄ± izlemek iÃ§in adliyeye girdi.



Ä°DDÄ°ANAME



Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma BÃ¼rosuâ€™nca hazÄ±rlanan 73 sayfalÄ±k iddianamede, gazetenin sahibi firari ÅŸÃ¼pheli Burak Akbayâ€™Ä±n "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ yÃ¶netme" ve "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§larÄ±ndan 16,5 yÄ±ldan 30 yÄ±la kadar hapsi istenirken; soruÅŸturmanÄ±n tek tutuklusu olan gazetenin Ä°zmir muhabiri GÃ¶kmen Ulu ile 21 EylÃ¼lâ€™de tahliye edilen Ä°nternet Sorumlu Haber MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mediha Olgun ve Mali Ä°ÅŸler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yonca YÃ¼cekaleliâ€™nin ise "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ iÃ§indeki hiyerarÅŸik yapÄ±ya dahil olmamakla birlikte Ã¶rgÃ¼te bilerek isteyerek yardÄ±m etme" suÃ§larÄ±ndan ise 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapisleri talep ediliyor.



Ä°ddianamede, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ / Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±â€™nÄ±n (FETÃ– / PDY) 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n, saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda "SÃ¶zcÃ¼ ErdoÄŸanâ€™Ä± buldu" haberiyle internet sitesinde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n Marmarisâ€™te bulunduÄŸu yerin ayrÄ±ntÄ±lÄ± konumunun tam olarak haber yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek CumhurbaÅŸkanÄ±â€™nÄ±n o ana kadar bulunduÄŸu coÄŸrafi yerin ayrÄ±ntÄ±lÄ± mevkii ve konumunun kamuoyunca bilinmediÄŸi, bu haberle birlikte kamuoyunca Ã¶ÄŸrenildiÄŸi ifade ediliyor. AyrÄ±ca bilirkiÅŸi raporunda, FETÃ– / PDYâ€™nin kapatÄ±lan yayÄ±n organÄ± Zaman Gazetesi ile SÃ¶zcÃ¼ Gazetesiâ€™nin benzer mizanpaj ve aynÄ± dil ile eÅŸ zamanlÄ± haber yaptÄ±ÄŸÄ±, kiÅŸilik hakkÄ± ihlali olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilen tapelere birlikte yer verdikleri, FETÃ– / PDY yayÄ±n organlarÄ±nda ve FETÃ– / PDYâ€™ye baÄŸlÄ± olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len sosyal medya hesaplarÄ±ndaki donelerle birebir Ã¶rtÃ¼ÅŸme ve ciddi bir benzeÅŸme iÃ§inde olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len iddianamede, FETÃ– / PDYâ€™nin sosyal medyadaki ayaÄŸÄ± olan Fuat Avni paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n, SÃ¶zcÃ¼ Gazetesi twitter hesabÄ± Ã¼zerinden yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, internet sitesi Ã¼zerinden haberleÅŸtirildiÄŸi de belirtiliyor. SÃ¶zcÃ¼ Gazetesiâ€™nin 17-25 AralÄ±k ve sonrasÄ±nda yapÄ±lan haberlere ve sÃ¶z konusu gazetenin twitter paylaÅŸÄ±mlarÄ±na da iddianamede ayrÄ±ntÄ±lÄ± yer veriliyor.