Söz yeni bölüm fragmanında Agah'tan inanılmaz söylem! Yavuz yıkıldı

Söz yeni bölüm fragmanı ile Yavuz hayatının şokunu yaşıyor. Agah'ı köşede sıkıştıran Yavuz, tam namluyu doğrultmuşken duyduğu inanılmaz sözler ile ne yapacağını şaşırıyor. Agah'ın kendisine oğlum demesine anlam veremeyen Yavuz, kısa süreli bir çöküş yaşıyor. Peki, Söz yeni bölüm fragmanında neler ekrana gelecek? İşte, diziyle ilgili detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

F16’ların hedefinde Hatice’yi bulan Yavuz zor bir karar vermek zorundadır. Diğer tarafta ise TİM sınır kapısına yaklaşan intihar bombacılarını etkisiz hale getirmek için büyük bir risk alacaktır.

Tüm bunlar olurken mühendis Yücel Ertürk Büyükelçinin adamları tarafından kaçırılır. Uçaklarımızın kontrolüne sızmayı amaçlayan Büyükelçi, Çolak için güvenli bir yol hazırlamaya çalışmaktadır. Çolak ise topladığı yüzlerce adamıyla sınırı geçmek için hazırlık yapmaktadır.

Yücel Ertürk’ü kurtarmak için yola çıkan Yavuz ve Tim, Çolak’ın yarattığı tehdidi önlemek için zamana karşı mücadele verecektir. Yavuz ise operasyonunun sonunda hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşecektir.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Teröristlerin pususuna düşen Tim buradan kurtulmanın yolunu ararken Yavuz ise Agâh’ı hiç beklemediği bir halde bulur. Tim ve Yavuz için tehlike henüz geçmemiştir.

Annesinin ölümüyle ilgili öğrendiklerinin ardından Yavuz sinirli ve gergin bir ruh haline bürünür. Bu gerginlik Bahar ile olan ilişkisine de yansıyacaktır. Tim’in yerini yabancı istihbarata söylemek zorunda kalan Eylem ise bu hamlesi ile Avcı ve Ateş’i karşı karşıya getirir.

Erdem’e ulaştırılan çok önemli bir istihbarat, Türk Silahlı Kuvvetlerini harekete geçirir. Çolak ve Büyükelçinin hain planlarına darbe indirmek üzere bir hava saldırısı düzenlenecektir. F16 uçakları için işaretleme yapmak üzere yola çıkan Tim hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Bu durum bütün operasyonu tehlikeye atacaktır.