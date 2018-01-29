Söz dizisinin Başkomiser Ceren'i Burcu Binici kimdir?

Söz dizisinde Ceren karakterine can veren Burcu Binici, birçok kişinin merakla araştırdığı isim oldu.
06 Haziran 1986 tarihinde dünyaya gelen Burcu Binici, bir müddet doğduğu yer olan Erzurum'da büyümüştür. Babasının işi dolayısıyla farklı şehirlerde yaşamak zorunda kalan Burcu, aslen Rize Hemşin'lidir.
Devlet Su İşleri'nde memur olarak görev yapan babasıyla birlikte Aydın'a geçen Burcu Binici, ilk,orta ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır. Çok küçük yaşlarda dansa ve müziğe merak salan ünlü isim, şan eğitimi almıştır ve davul ile nagarada çalabilmektedir.
Liseden mezun olduktan sonra babası Tekrar Erzurum'a tayin olunca Özel bir bankanın Erzurum Merkez Şubesi'nde 6 ay kadar çalıştı. Oyunculuğa başlamadan önce doğuda ilaç mümessilliği ve dansçılık gibi çok farklı işlerde çalıştı.
Anadolu Ateşi'ndeki bir hoca tarafından keşfedilerek dans ekibine çağırıldı. Bir yıl kadar Anadolu Ateşi'nde dans etti. Daha sonra 2007 yılında tanıştığı Meral Okay'ın teklifi ile "Bir Bulut Olsam" Dizisi'nde Gülengül rolünü oynayarak ilk dizi filminde oynamış oldu.
2010 yılında yönetmenliğini Özer Kızıltan'ın yaptığı "Sensiz Yaşayamam" dizisinde başrollerde Gülçin Santırcıoğlu, Emre Kınay, Özgür Çevik, Burcu Binici ve Mustafa Alabora oynadı.
2010 yılında Başrolerini İpek Tuzcuoğlu ve Emre Kınay'ın paylaştığı "Dürüye'nin Güğümleri" dizisinde Burcu Binici de oynadı.
"Dürüye'nin Güğümleri" dizisinin setinde dizinin ikinci yönetmeni Eray Koçak ile tanıştı.
Burcu Binici, 18 temmuz 2011 tarihinde yönetmen Eray Koçak ile evlendi. İki ay sonra boşanma kararı aldı ve 6 şubat 2012 tarihinde boşandı.
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